ŽDÍREC N. D. – JIHLAVA B 1:2

Hned na začátku zápasu se dostali do šance domácí, ale Vopršal sám před brankářem nedal. Následně Jan Novotný střílel, ale brankář vyrazil na roh. O chvíli později nebezpečně pálil

Křivánek. Po změně stran neproměnil Pátek tutovku a Bartaloš vychytal hlavičku hostů. Domácí se dočkali v 65. minutě, kdy centr Málka uklidil hlavou Vopršal. Jenže pak přišla dvouminutovka hostů. Po rohu špatně domácí odkopli, gólman promáchl a Kolčava hlavou srovnal. Po dalším rohu, hlavou Křivánek poslal balon gólmanovi do náruče, ale jemu míč vypadl a od tyčky se odrazil do sítě. Domácí pak hráli vabank a hosté pak ještě hrozili z brejků.

Góly: 65. Vopršal – 76. Kolčava, 78. Křivánek. Rozhodčí: Heger. ŽK: 1:1. Diváci: 213. Poločas: 0:0. Ždírec n. D.: Bartaloš – Málek, Jeníček, Pelikán, Pátek (63. Klimeš)- Fikar, J. Novotný, P. Novotný, Mrázek – Vopršal, Bureš (84. Kolouch). Jihlava B: Jágrik – Trajkovič, Svoboda (26. Lokvenc – 72. Lát), Sargsyan (80. Pavlas), Pavlík – Křišťál, Šteffl (80. Pavlas), Křivánek, Kolčava – Jawo (58. Časta), Fofana. Nejlepší hráči: Pelikán – Jawo, Křivánka.

H. BROD – HUMPOLEC 3:4

Domácí vstoupili do zápasu velice dobře, soupeře zatlačili a už ve 3. minutě šli do vedení, když střelu z dvaceti metrů poslal k tyči Darkeh. Po čtvrt hodince Humpolec vyrovnal hru a srovnal skóre. Domácí se pak ujali opět vedení, když se po faulu na Peřinu prosadil z penalty Darkeh. Druhý poločas byl z obou stran opatrný, hrálo od vápna k vápnu. Darkeh mohl navýšit vedení, ale hlavičkoval těsně vedle. A tak udeřili hosté. Po hrubce domácích srovnal z protiútoku Hloušek. Tím se hosté dostali na koně. Hra byla sice vyrovnaná, ale Brod vyprodukoval neskutečné množství individuálních chyb. V 75. minutě domácí hráči diskutovali s rozhodčím a nevěnovali se hře. Humpolec tak rychle rozehrál trestný kop a otočil na 2:3. Vzápětí zvýšil na 2:4 Šerý po nedůslednosti v domácí obraně. Domácí pak sedm minut před koncem kopali penaltu a sám faulovaný Darkeh uzavřel svůj hattrick. To ale bylo vše.

Góly: 3., 40. (PK) a 83. (PK) Darkeh – 21. a 77. Šerý, 63. Hloušek, 75. Dalík. Rozhodčí: Slováček. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Poločas: 2:1. H. Brod: Kubát – Svoboda, Štědrý, Hloušek, L. Peřina – Fikar, D. Henek (68. T. Karlík), Pabousek, Darkeh – Němec (66. Pleva), Cakl. Humpolec: Kříž – Vrátný, Kopic (84. Štěpán), Málek, L. Havel (90. Zástěra) – Ujčík (60. Dalík), Šerý (80. Podoba), Skryja (52. Pikl), Alt, - Svoboda, Pešek. Nejlepší hráči: Němec – Pešek, Svoboda.