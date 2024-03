Tři krajská derby, ale také souboj s lídrem tabulky. To jsou z pohledu Vysočiny hlavní taháky nedělního programu 17. kola moravskoslezské divize D.

Všechny nedělní zápasy mají shodně začátek v 15.00. Souboj Pelhřimova s Novým Městem na Moravě by se měl odehrát na umělé trávě FK Maraton.

To Polná přivítá Humpolec na přírodním pažitu. „Terén je slušný, počasí dobré, proto není důvod na trávě nehrát. My si hřiště, které samozřejmě je lehce drnovaté, vyzkoušíme až na předzápasovém tréninku,“ sdělil kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Urodí se další remíza? Fotbalisté Brodu si to s Bíteší rozdají o elitní pětku

Tři body by si z nedělního utkání moc přál. „Poté máme těžší los, třikrát ze čtyř kol pojedeme ven, proto by nám případná výhra dala více klidu. Myslím si ale, že ze strany Humpolce to nebude otevřená partie,“ přemítal.

Kormidelník nováčka věří, že i sehranost jeho oveček se bude zlepšovat. „Až na poslední chvíli dorazili Labaran a Kazlou, uzdravený je další důležitý hráč Vošmera. Tihle kluci pospolu ještě nehráli, proto si přeji, aby nám vydrželo zdraví,“ dodal Adamec.

Na pořádný bonbonek se mohou těšit fanoušci fotbalistů Ždírce nad Doubravou. Tatran totiž přivítá vedoucí juniorku Zbrojovky Brno. „Favorit zápasu je daný, my nemáme co ztratit,“ pousmál se kouč Ždírce Petr Nedvěd.

Vopršal už zase střílí góly. Je to skoro neuvěřitelné, usmíval se útočník Ždírce

Ten nehodlá svým svěřencům ordinovat totální defenzivu. „Podle mě to nemá cenu, protože kvalita soupeře je tak velká, že stejně obranu prolomí a pak je jedno, zda prohrajeme o gól, nebo o tři,“ prozradil.

Zápas tak bere spíše jako test pro svůj celek. „Ten zápas nám může ukázat, kde děláme chyby. Kdy jindy si vyzkoušet věci, které chceme uplatnit v následujících zápasech,“ položil si otázku.

Dostane se opět na plac také zázračně uzdravený útočník Vopršal? „S Matějem se rozhodujeme zápas od zápasu. Jeho zranění nebyla žádná sranda, musí na sebe dávat pozor. Pokaždé bude záležet na tom, jak se cítí, ale také na soupeři, který proti nám zrovna nastoupí,“ komentoval Nedvěd.