Blížíme se do finále. O nadcházejícím víkendu bude v moravskoslezské divizi D na programu 13. kolo. Po něm bude následovat dohrávka kola úvodního a nad čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěží se na pět měsíců uzavře voda.

Jako první se z osmičky klubů z Vysočiny, které v soutěži působí, představí fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. Ti jsou v dosavadním průběhu divizního podzimu nejlepším krajským týmem, když jim s osmnácti body patří čtvrté místo.

A mohlo by být i lépe, protože v sobotu dopoledne na Lužánkách vyzvou třetí Lanžhot. Na něj ztrácí pouhé tři body. „Už před minulým zápasem v Polné jsem avizoval, že si to s Lanžhotem budeme chtít na férovku rozdat o třetí místo. Bodů máme dostatek, takže můžeme jít do zápasu v úplném klidu,“ sdělil kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho ovečky navíc už sedm kol v řadě neprohrály, přitom pořád ještě nejsou úplně kompletní. „Ze základu stále nejsou k dispozici stoper Kuldan a záložník Padrtka. Ale ostatní je kvalitními výkony dokážou nahradit. Věřím, že se proti Lanžhotu vybičujeme k maximálnímu výkonu. V posledním kole nás opět doma čeká favorizovaný Hodonín, proti němu se budou body získávat obtížně,“ uvědomoval si Veselý.

Zřejmě nejtěžší úkol čeká v tomto kole na fotbalisty Havlíčkova Brodu. Celek, který posledních pět zápasů prohrál, se v nedělním dopoledni představí na stadionu vedoucí juniorky Zbrojovky Brno.

Ta navíc bude chtít napravit první bodovou ztrátu v této sezoně, když minule ve Žďáře jen remizovala 1:1. „Pro nás všechny je to ale obrovská výzva. Vím, že to možná bude znít zvláštně, ale já si myslím, že by nám zrovna takový soupeř mohl sedět,“ překvapil trenér brodského Slovanu Josef Soural.

A hned dodal argumenty. „Předně bude Zbrojovka chtít hrát fotbal, což nám vyhovuje více než nějaká nakopávaná. V naší situaci je pak možná lepší hrát v Brně než třeba ve Staré Říši či Ždírci, kde by to byla doslova válka o body.“

Přemožitel Brodu z minulého kola, fotbalisté Humpolce, doma v neděli od 14.30 přivítají Břeclav. „Narazíme na velice kvalitní tým, jemuž by ovšem příliš nemusel vonět náš herní styl,“ spekuloval kormidelník Humpolce Lukáš Staněk.

Druhým dechem ovšem dodával, že má v základní sestavě některé otazníky. „Při utkání v Brodě mají tři hráči problémy, dostali trochu naloženo. Podle jejich stavu uvidím, zda budu muset udělat nějaké změny,“ potvrdil Staněk.

Program 13. kola MS divize D

SOBOTA: BYSTŘICE N. P. – Lanžhot (10.15), Start Brno – VELKÁ BÍTEŠ, Hodonín – SLAVOJ POLNÁ (oba 14.30).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – HAVL. BROD (10.15), Tasovice – ŽDÍREC N. D., HUMPOLEC – Břeclav, STARÁ ŘÍŠE – ŽĎÁR N. S. (vše 14.30).