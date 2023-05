Ani vstřelená branka z poslední akce úvodního dějství na tom nic nezměnila. „Věřili jsme, že nám ten gól pomůže, o půli jsme se snažili nervozitu z hráčů sundat, ale marně,“ komentoval.

Inkasovaný gól ale hosty řádně nadzvedl. „Hráč, který centroval skórujícímu Peškovi, předtím fauloval našeho Adamce. Vůbec nechtěl hrát balon, na videu je to vidět,“ rozčiloval se lodivod Bystřice Oldřich Veselý.

Po změně stran ovšem jeho ovečky převzaly iniciativu a agilní Chloupek dvěma góly během osmi minut skóre otočil. „Domácím to vůbec nešlo, naopak my začali velice aktivně. Chloupek mohl završit hattrick a definitivně rozhodnout, když po špatném vyběhnutí gólmana Kříže postupoval na prázdnou branku. Pomezní ale odmával ofsajd, jemuž se smáli i fanoušci domácích,“ připomněl.

Pět minut před koncem pak hlavní rozhodčí odpískal velice spornou penaltu, z níž Šerý vyrovnal na konečných 2:2. „Kdo chce, může se na ten zákrok podívat a udělat si obrázek. Předseda Humpolce se nám po zápase omlouval, že to žádná penalta nebyla,“ prozradil kouč Bystřice.

V kabině celku ze Žďárska měl zápas okamžitou dohru. „Pět kluků mi řeklo, že už tuhle soutěž hrát nechtějí, jak jsou z toho znechucení. Protest ale určitě podávat nebudeme,“ zdůraznil Veselý, jehož celek nyní čekají dva důležité zápasy.

„Doma hrajeme s béčkem Jihlavy a Starou Říší. Pokud tyto zápasy zvládneme, můžeme v tabulce poskočit. Pokud ne, pak moc nadějí na záchranu už nebude.“

V Humpolci museli být se ziskem bodu spokojeni. „Bod bereme, prohrát by bylo hodně špatné. Do konce ročníku zbývá pět kol, k jistotě záchrany ještě musíme uhrát čtyři až šest bodů. Dvě výhry by podle mého měly stačit,“ doplnil Štěpán.