Divizní fotbalisté zajížděli na hřiště ve Stáji s mladým a nezkušeným týmem, který se rozjížděl trochu pomalu a ustrašeně. Domácí tak byli větší část zápasu nebezpečnější. Zároveň byli přímočaří a rychlí. V závěrečné dvacetiminutovce jim ale došel trochu dech a patřila tak Slovanu. Ten měl ze začátku sice herní respekt, ale když se osmělil, tak předvedl pohledné akce.

Oba trenéři se shodli, že remíza je ve finále zřejmě spravedlivá. „První herní část letní přípravy nám odhalila slabiny týmů. Hráli jsme záměrně v kombinované sestavě s hráči, které jsme chtěli vidět víckrát v akci, než se zařadí do jednotlivých týmů. Někteří obstáli, jiní ne. Tento zápas splnil účel. Zahráli jsme si na přírodní trávě, což bylo po několika trénincích na umělce taky příjemné a přínosné. Celkově tam z naší strany bylo zbytečně moc strachu a respektu k fotbalu i kombinaci. Nutíme hráče více do kombinace, většího ovládnutí hry. Na to samozřejmě musí mít schopnosti, ale také chuť a odvahu. A tu musíme mnohem víc přidat,“ ohodnotil duel havlíčkobrodský kouč Josef Soural.

„Sehráli jsme velmi kvalitní přípravné utkání, takřka dvě třetiny utkání jsme měli navrch. V závěru byl na tom ale soupeř kondičně mnohem lépe. Na počet šancí jsme na tom byli lépe my, produktivnější byl Slovan. Takže ta remíza asi odpovídá, ale když vedete 3:0, neměli byste utkání ztratit,“ přidal své hodnocení kouč Sapeli Jiří Babínek.

SAPELI POLNÁ – H. BROD 3:3

Góly: 23. a 57. Dvořáček, 25. Padrnos – 58. Časta, 67. J. Henek, 74. Dočkal. Poločas: 2:0.

Sapeli Polná: Kubica - Flekal, Procházka, Reiterman, Brabec (T. 46. Matějíček) - Průcha, Mužík, Přibyl, Dvořáček - Szabó (46. Fišer), Padrnos (72. Kubín).

H. Brod: Kubát - Malimánek, Dočkal, Nováček (46. Bouma), Peca (60. Chalupa) - J. Henek, Pabousek - Šilhart, P. Časta (60. Janovský), Synecký (46. T. Karlík) - Němec.