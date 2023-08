Po odehraných třech kolech moravskoslezské divize D má Slovan sedm bodů a na dosud stoprocentní Lanžhot ztrácí na třetím místě dva bodíky. „Už před sezonou jsem říkal, že si vyhodnotíme, jak se nám začátek povedl, až po pěti kolech,“ brzdil přehnané nadšení trenér Brodu Martin Slavík.

Nejprve domácí remíza 1:1 se Starou Říši. O týden později překvapivá výhra 5:2 ve Velké Bíteši a teď v sobotu domácí zdolání Humpolce 2:1

To jsou výsledky Havlíčkova Brodu v novém ročníku. „Sedm bodů je dobrým vkladem do dalších kol, každý získaný bod může mít v konečném účtování cenu zlata. Ale až další účinkování jednotlivých klubů v soutěži ukáže, nakolik byly různé výsledky plusové či naopak,“ přemítal kouč Slovanu.

A na toto téma dál pokračoval. „Třeba Velká Bíteš naposledy vyhrála v Břeclavi, takže výhra na její půdě určitě má svoji cenu. Stejně tak si třeba budeme říkat, že jsme se Starou Říší doma dva body ztratili.“

Oproti loňské záchranářské sezoně ovšem je na relativně mladém kádru vidět pokrok. „S kluky jsme to několikrát probírali, všichni ví, že loňský ročník byl špatný. Nyní vidí, že gól dát umí a když v detailu dodrží taktiku, mohou být úspěšní. Na spoustě věcí ovšem musíme dál pracovat,“ dodal Slavík.

Jako průměrný mohou začátek této sezony hodnotit fotbalisté Staré Říše. Ti mají na svém kontu po jedné remíze, výhře a prohře.

Ta přišla uplynulou neděli, kdy celek z Jihlavska hladce podlehl Ždírci nad Doubravou na jeho půdě 0:4. „Měli jsme kvůli řadě absencí velké problémy se sestavou. Navíc domácí šli brzy do vedení, což jim ještě více pomohlo. Musím ale uznat, že byli lepší, vyhráli zaslouženě,“ komentoval trenér Staré Říše Lukáš Staněk.

Se čtyřmi body je Stará Říše v divizní tabulce osmá. „Se čtyřmi body asi můžeme být spokojeni, vždyť jsme hráli dvakrát venku. Uvidíme po nedělním utkání se Speřicemi, doma je potřeba bodovat,“ přemítal.

Až třetí od konce jsou v tabulce fotbalisté Velkého Meziříčí. Těm se po sestupu ze třetí ligy příliš nevede ani o patro níž. „Naším největším soupeřem jsme momentálně my sami sobě. Bez odpovídajícího přístupu to prostě nepůjde,“ uvědomoval si kouč Meziříčí Jan Šimáček.

V neděli se to jasně ukázalo v Tasovicích. Ačkoliv celek z Vysočiny po půli vedl 1:0, odjel domů s prázdnou po debaklu 1:5! „Nic proti mužstvům, s nimiž jsme hráli, ale hrají velmi jednoduše. Jenže tvoří tým, mají emoce, zatímco my vypadáme jak banda odevzdaných, kde jeden spoléhá na druhého,“ zlobil se.

Být „jen“ dobrým fotbalistou už na této úrovni nestačí. „Jsem přesvědčený, že fotbalově máme třeba lepší hráče, ale to je jen jedna složka výkonu. Jestli k němu nepřidáme běhání a týmovost, budeme se plácat pořád. Na začátku přípravy jsem říkal, že to nebude jednoduché, ale asi si to musí kluci prožít,“ sdělil Šimáček.