Zanedlouho pětadvacetiletý Radek Matulka strávil uplynulý půlrok v kádru nováčka třetí ligy Startu Brno. Předtím patřil mezi klíčové opory tehdy ještě rovněž třetiligového Nového Města na Moravě.

Nyní už se poctivě připravuje v Havlíčkově Brodě. „Při výběru hráčů se díváme, samozřejmě vedle jejich sportovní kvality, také na povahové vlastnosti. A Radek Matulka nám zapadá do toho, co v klubu budujeme,“ nastínil kouč Slovanu.

GLOSA: Nový majitel fotbalistů Slavie Praha představil vize. A vypadají nadějně

Navíc Matulka nepřišel do úplně neznámého prostředí. „S řadou kluků v kabině se zná, byl s námi už také na kondičním soustředění a absolvoval rovněž první přípravný zápas. V něm hned ukázal, že bude posilou. Hodně jsem o Radka stál, proto jsem rád, že se jeho příchod podařilo dotáhnout,“ lebedil si.

Poté, co se Matyáš Miška vrátil do mateřské Jihlavy, se tak vedení havlíčkobrodského klubu podařilo velkou díru v útočné fázi okamžitě zacelit. „Matyáš Miška k nám na podzim dorazil, aby měl patřičné minutové vytížení. Bylo jasné, že se v zimě vrátí zpět do Jihlavy. Tam už v přípravě dal nějaké góly, moc bych mu přál, aby se prosadil,“ přiznal Slavík.

To by ale měl být jediný odchod z podzimního úspěšného kádru. „O něm jsme dopředu věděli, takže nešlo o žádné překvapení. Zájem by samozřejmě byl také o další naše hráče, ale nevím nic o tom, že by snad měl odejít někdo další,“ komentoval trenér šestého celku podzimní tabulky moravskoslezské divize D.

Kádr fotbalistů Okříšek zůstal beze změn, lídr přeboru už i odehrál první utkání

Pokud jde o možné posílení kádru, ve hře je ještě jedno jméno. „V první řadě chceme pracovat s našimi vlastními hráči. Šanci v přípravě jsme proti dali některým chlapcům z dorostu i béčka. Přesto ještě uvažujeme, resp. jednáme o jedné možné posile do defenzivy,“ prozradil.

Poslední lednovou neděli si fotbalisté Havlíčkova brodu odbyli letošní zápasovou premiéru. „Domluvili jsme si duel s Chotěboří, která stejně jako my postavila dvě jedenáctky. Po poločasovém nerozhodném výsledku 1:1 jsme nakonec zvítězili těsně 3:2,“ přiblížil.

Po herní stránce se nedělní zápas nesl v klasickém duchu úvodního utkání přípravy. „Byl to typický úvodní zápas, k vidění byla spousta nepřesností. Hráči si musí znovu navnímat hřiště, protože ta pauza od konce podzimu byla hodně dlouhá. Hodně se běhalo, takže utkání splnilo kondiční charakter. Chotěboř, ačkoliv hraje o patro níž, ukázala svoji kvalitu. Chtěl bych jim poděkovat za to, že se zápas mohl uskutečnit,“ ocenil Slavík.