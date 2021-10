Jenže hosté okamžitě vyrovnali a ve druhé minutě nastavení druhou brankou rozhodli. „Co k tomu říci. Minimálně bod jsme si určitě zasloužili, podali jsme celkem slušný výkon. Na to se však nehraje, všechny body nakonec mířily do Brna,“ posteskl si kouč Slovanu Josef Soural.

Body ve svém prostředí rozdával také Havlíčkův Brod. Na první branku jeho sobotního utkání se Startem Brno se čekalo až do 78. minuty. To se prosadil domácí Kučera a zdálo se, že Slovan míří za třemi body.

Také ve Staré Říši se radoval hostitelský tým. Souboj domácího FCS s Humpolcem ovšem připomínal pořádnou divočinu. Do druhého dějství šla Stará Říše za komfortního vedení 3:0. Deset minut před koncem ovšem svítilo na světelné tabuli skóre 3:3. O tom, že body zůstanou doma, rozhodl v nastavení Cejpek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.