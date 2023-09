Ždírecký Tatran se představil už v sobotu na stadionu Nového Města na Moravě. Bezbranková remíza byla pro celek z Havlíčkobrodska už čtvrtou v tomto ročníku. „Ty dvě domácí znamenaly určitě ztrátu. Naopak venkovní byly plusové,“ usmíval se kouč Ždírce Michal Votava.

S výkonem svého celku na půdě Vrchoviny byl spokojený. „Myslím, že remíza byla zasloužená. K vidění byl bojovný zápas, líbilo se mi naše nasazení. Z obou stran to byl zajímavý fotbal,“ domníval se.

Už v loňském divizním ročníku se stali hráči Tatranu remízovými králi čtvrté nejvyšší soutěže. Devět nerozhodných výsledků, tak vysoké číslo žádný jiný celek neměl.

A také v této sezoně pokračují v tomto trendu. Z šesti zápasů si připsali na své konto už čtyři remízy. „Nějakého společného jmenovatele to asi nemá. Určitě to není dané tím, že bychom hráli nějak více defenzivně, ačkoliv naše skóre tomu možná napovídá,“ pousmál se Votava.

Nemluví do větru, protože v šesti zápasech jeho ovečky pouze šestkrát skórovaly, na druhé straně jen pětkrát inkasovaly. „Prostě nám to tam teď nepadá. Do šancí se ale dostáváme, proto věřím, že se to brzy zlomí. Rozhodně na tom pracujeme,“ zdůraznil.

Sedm získaných bodů zatím pro Ždírec znamená umístění v klidném středu tabulky. Úplná spokojenost s tím ale v kabině nepanuje. „Chtěl jsem mít okolo deseti bodů, dva tři body mi tak ke spokojenosti schází. Domácí remízy s Velkým Meziříčím a Humpolcem jsou ztrátami, o nichž jsem hovořil. Pokud bychom alespoň jeden z nich dovedli do vítězného konce, byl bych vcelku spokojený. Tabulka je zatím hodně vyrovnaná,“ komentoval Michal Votava.

Bez vstřelené branky odešli z nedělního utkání rovněž fotbalisté Staré Říše. Ti ale doma podlehli juniorce druholigové Líšně vysoko 0:4. „Soupeř, který díky reprezentační pauze nasadil několik hráčů z áčka, byl nad naše síly. Navíc jsme do utkání špatně vstoupili a brzy hned dvakrát inkasovali,“ postýskl si trenér Staré Říše Lukáš Staněk.

Jeho svěřenci do sezony celkem slušně vstoupili, ale z posledních čtyř kol vydolovali jediný bod. „O Líšni už jsem hovořil. Ve Ždírci jsme vyfasovali čtyřku, když nám chybělo několik hráčů základní sestavy. Proti Speřicím to byl doma nemastný neslaný fotbal, v němž branka nepadla,“ popisoval.

Nejvíce Staňka nadzvedla týden stará prohra 2:3 v Tasovicích. „To byl stěžejní zápas, kde nás poškodil rozhodčí. Pár minut před koncem neodpískal v náš prospěch jasnou penaltu, kterou naopak nařídil o minutu později proti nám. Navrch nám ještě vyloučil hráče,“ čílil se lodivod Staré Říše.

Na ztrátě náskoku 2:0 se ale na jihu Moravy nejvíce podepsala absence stopera Kryštůfka. „Jsem přesvědčený, že s ním bychom dovezli tři body. Řídí naši obrany výkonem, ale i slovně. Navíc si umí zjednat respekt u soupeřů i rozhodčích. Potřebujeme ho, ale jak dlouho bude s poraněnou nohou mimo, se neví,“ dodal Staněk.