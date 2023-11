Pohled na statistiky jasně ukazuje, kde celek z Havlíčkobrodska nejvíce tlačila bota. „Jen osmnáct inkasovaných branek není špatných, v tomto směru patříme k lepším týmům v soutěži. Jenže jen čtrnáct vstřelených gólů za patnáct kol, to je skutečně tragická bilance,“ nebral si servítky.

Vážné zranění Matěje Vopršala, hlavního ofenzivního tahouna týmu, při utkání 10. kola v Břeclavi se ukázalo jako mnohem vážnější, než se na první pohled mohlo zdát.

Polenský Slavoj se po návratu neztratil. Jaro však bude pro jeho hráče náročné

To ostatně potvrdil také dnes již bývalý lodivod Ždírce. „Nečekal jsem, že nás ztráta Matěje ovlivní takovým způsobem. Najednou nám chyběl někdo, kdo by dokázal balon dotlačit do branky soupeřů. Byla to obrovská ztráta,“ všiml si.

Typickým příkladem byla právě posezonní dohrávka na půdě Břeclavi. „Oba celky si vytvořily po pěti příležitostech. Jenže zatímco domácí z nich dva góly dali, my jsme ani ty nejvyloženější neproměnili,“ postýskl si Votava.

A přidal ještě jeden důležitý faktor. „Přišlo mi, že se také zhoršila tréninková docházka. Tím pádem jsme při zápasech nebyli tolik jistí na balonu, zbytečně jsme jej ztráceli, nebylo to ideální.“

Fotbalisté Velké Bíteše na podzim nepropadli, rozhodně ale mají na vyšší příčky

Ani úroveň soutěže mladého kouče letos nenadchla. „Zápasy mi přišly hodně bojovné, kolikrát až zbytečně agresivní, od hráčů i od diváků. I to byl jeden z důvodů, proč jsem po sezoně skončil. Fotbalové prostředí je nyní extrémně negativní, a to také mezi lavičkami,“ podotkl.

Za klíčové pro jaro ve Ždírci považuje jeho bývalý trenér získání kvalitního útočníka. „Bude to složité, ale klub má dobré kontakty na akademie Pardubic či Chrudimi, třeba se podaří někoho získat odtud,“ naznačil.

Dal klubu tipy na jméno nového kouče? „Nějaká jména jsem dával už po minulé sezoně, kdy jsem chtěl končit, ale pokud vím, ke kontaktu vůbec nedošlo. V tuto chvíli už nejsem v otázce mého nástupce vůbec angažovaný,“ sdělil Votava.