Fotbalisté Velké Bíteše odehráli teprve o uplynulém víkendu první přípravný duel. Svratku Brno zdolali jen těsně 2:1. „Zápas nesl všechny znaky prvního utkání hrubé přípravy. Hráli jsme v jiném rozestavení a v jiném systému, takže to moc neladilo,“ komentoval pro Deník nový kouč Bíteše Miroslav Steinhauser.

A k sobotnímu utkání ještě dodal: „Hráči si na to musí zvyknout a systém vypilovat. V dalších utkáních každopádně máme na čem pracovat. V tomto týdnu hrajeme hned dva zápasy, ve čtvrtek proti béčku Pardubic (skončilo až po uzávěrce – pozn. red.) a v sobotu pak s FŠ Třebíč.“

S dosavadním průběhem přípravy je zkušený trenér, který v divizi vedl dlouhá léta jihomoravské Tasovice, relativně spokojený. „Trénujeme podle plánu a v plném počtu. Chybí pouze dlouhodobě zranění Sznapka s Traxlem. Kluci přistupují k zátěži pozitivně, hodnotím to kladně,“ těšilo jej.

Savi zůstává. Přesto divizní fotbalisté Humpolce zřejmě o jednu oporu přijdou

Kádr zatím posílila dvojice fotbalistů. „Tým doplnili záložník Pavel Král z třetiligových Rosic a obránce Ivan Schlaban. Ten je věkem ještě dorostenec a vrátil se z Líšně, kam právě z Bíteše odešel loni v létě. Tréninků se zúčastňují také hráči z béčka,“ dodal Steinhauser.

Velkou posilu de středu defenzivy, která se po odchodu stoperů Veselského se Svobodou rozpadla, hlásí fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Osmadvacetiletý Martin Ráliš naposledy působil v Čáslavi, ale fanouškům bude známý z působení v Novém Městě na Moravě, kde získal třetiligové ostruhy.

Za jeho příchod je trenér Tatranu Petr Nedvěd velice rád. „Doufám, že jeho příchod už nic nezhatí, byla by to pro nás cenná posila. Už jen svými zkušenostmi, ale také fyzickými parametry. Stal by se totiž naším největším hráčem,“ smál se Nedvěd.

A svá slova ihned vysvětlil. „V přípravě jsme zatím hráli proti FŠ Třebíč a béčku Vrchoviny, celkům z krajského přeboru. Až mě zarazilo, jak fyzicky narostlí jejich hráči byli. To srovnání s námi vyznívalo tak, jako kdyby hrál dorost proti mladším žákům,“ sdělil svůj postřeh.

Fotbalisté Staré Říše posily dál nehlásí. Ždírec si zastřílel, Humpolec zaváhal

Oba zápasy přitom Tatran s přehledem vyhrál. Třebíč zdolal 4:1 a juniorku Vrchoviny dokonce 6:2. „To je sice pravda, ale ještě pár minut před koncem to pokaždé bylo jen o gól. Zápasy jsme rozhodli v úplném závěru, kdy už jsou sestavy rozhozené střídáním, proto bych těch deset gólů nikterak nepřeceňoval,“ zdůraznil Nedvěd.

S finální i předfinální fází není spokojený. „Chybí nám více přímočarosti a agresivity ve vápně. Tam, kde se zápasy rozhodují, nejsme nebezpeční. Štve mě, že nejsme schopní být produktivnější,“ zlobil se.

Ještě jednu posilu pak ve Ždírce přivítali. „Honza Rosůlek přišel z Holic, které hrají přebor v Pardubickém kraji. Je to univerzální typ hráče, může hrát prakticky kdekoliv. Ještě jsme tu zkoušeli čtyři hráče z nižších soutěží, ale ani jeden nedopadl,“ prozradil Nedvěd.