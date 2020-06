Ždírec odehrál zápas s Novou Vsí ve velkém vedru. „I přesto byl k vidění běhavý zápas a spíše divoká přestřelka než taktická bitva. Příležitost dostali hráči celého kádru. Bylo spousta neproměněných šancí hlavně ve druhém poločase. Pátek, Koutný, Bureš a Koutný hlavou nedali. Následně ještě Koutný nastřelil z malého vápna břevno. Jsem rád, že jsme toto utkání odehráli. Ukázalo nám zase spoustu dalších věcí,“ řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Havlíčkův Brod dokázal využít chyb Chotěboře a vyhrát. „První poločas jsme byli v poli asi opticky výrazně víc na balonu. Bylo to ale bez velkých brankových příležitostí, takový krasobruslení. Ve druhém poločase měla Chotěboř úvod poločasu, kdy vyrovnala skóre i hru, hrála více odvážně. Zápas byl vyrovnaný. Potom ale udělali chybu a my jsme šli opět do vedení. To v podstatě otupilo zvednutí domácích. My jsme přidali další dvě branky po brejku a po jejich další chybě. Bylo to klasické přípravné utkání, ve kterém se vystřídalo spoustu hráčů. Branky padaly v podstatě po chybách než po vypracovaných akcí. Naše záměry jsou stále seznamovací,“ řekl havlíčkobrodský trenér Josef Soural.

ŽDÍREC N. D. - N. VES 3:3

Góly Ždírce n. D.: Klimeš, Najman, Soukup. Poločas: 1:1.

Ždírec n. D.: Severýn – Dočekal, Kolouch, Fikar, Málek – Koutný, Pátek, P. Novotný, J. Novotný, Klimeš – Vopršal. Střídali: Bureš, Najman, O. Slavík, Soukup, Burdun.



CHOTĚBOŘ – H. BROD 1:4

Góly: F. Janda (PK) – Darkeh 3, Kučera. Poločas: 0:1.

H. Brod: Zelenka (Soukal) – Štědrý, Turek, Dočkal (Dejl), Látera (Peca) – Háněl (Hloušek), J. Henek (Janovský), P. Karlík (Darkeh), Fikar (Pabousek), Kučera – Žila.