Trenér Tatranu musí mít velké vrásky na čele. „Po sezoně skončili krajní obránci Bureš a Štukhejl, Jakub Fikar je po operaci s kolenem a pro podzim nebude k dispozici,“ začal vyjmenovávat kouč Ždírce Michal Votava.

A pokračoval. „Defenzivní záložník Jirka Šrámek si chce od fotbalu odpočinout, takže do přípravy nenastoupil. Lukáš Mrázek se chce dát zdravotně dokupy, takže na podzim bude hrát za mateřské Jeřišno okresní přebor.“

Fotbalisté Velké Bíteše zřejmě přijdou o nejlepšího střelce minulého ročníku

V kolonce příchodů jsou zatím dvě jména. „Z Dvora Králově přišel krajní obránce Ondřej Štědrý, z Čáslavi se vrací gólman Míra Vlček, který tu už působil,“ prozradil Votava.

Minimálně jednoho hráče by ještě Tatran chtěl získat. „Na pozici stopera máme oslovených více jmen, ale je to složité, takže zatím nic jistého není. Čas ale běží, už bychom to chtěli mít rozhodnuté,“ neskrýval.

Zatím to tak vypadá, že do nové sezony půjde Ždírec oslabený. „To nedokážu říci, ale bude to určitě na hraně. Kdyby přišly zranění nebo karty, mohl by to být problém,“ uvědomoval si.

Na novou sezonu už se moc těším, říká vloni produktivní útočník Tatranu Vopršal

Celek z Havlíčkobrodska už odehrál první přípravný duel, Čáslavi podlehl 0:1. „Zápas měl spíše kondiční charakter, k vidění byla spousta nepřesností. Měli jsme více šancí, ale rozhodl jediný protiútok,“ komentoval.

Generálkou na sezonu bude pro Ždírec předkolo MOL Cupu, v němž zajíždí do Speřic. Vítěz tohoto duelu následně v domácím prostředí vyzve slavnou Zbrojovku Brno! „Jde o velký tahák, o tom se ani nemusíme bavit. Pohár proto bereme už jako mistrák, rádi bychom k nám Zbrojovku přivedli,“ potvrdil Michal Votava.