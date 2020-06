V sobotu měla Chotěboř přivítat Žďár nad Sázavou, ale jelikož hřiště bylo pod vodou, zápas se neuskutečnil. Podobně na tom byl i hráči Ždírce nad Doubravou, kteří ještě do Pardubic odcestovali, ale nakonec se otočili „na podpatku“ a odjeli směr Vysočina.

Jediným hrajícím celkem z Havlíčkobrodska byl Slovan, který přivítal na umělce Pelhřimov. A připsal si v kvalitním zápase výhru 4:2. V prvním poločase šli domácí do vedení 2:0, ale chybou v rozehrávce dovolili hostům snížit. Vstup do druhého poločasu patřil Pelhřimovu, který nakonec zaslouženě srovnal. Navíc neproměnil penaltu.

Svěřenci trenéra Josef Sourala ale nakonec měli poslední slovo a dvěma brankami strhli vítězství na svou stranu. „Přes nepřízeň počasí jsem velice rád, že jsme se rychle domluvili na změně hřiště a zápas nakonec odehráli na umělce. Pro nás to byl v podstatě vrchol této části přípravy a myslím si, že i herní úroveň v tomto utkání gradovala. Byl jsem spokojený se stoupajícím trendem hry. Už jsme byli rychlejší a pokročili jsme o kousek i v organizaci hry. Z tohoto pohledu jsem spokojený a zápas plně splnil to, co jsme čekali. Pelhřimov nás prověřil. Čeká nás spousta práce, ale posouváme se,“ řekl k utkání havlíčkobrodský kouč.

H. BROD – PELHŘIMOV 4:2

Góly: Kučera, Žila, Novák, Němec. Poločas: 2:1.

H. Brod: Kubát (46. Zelenka) - Štědrý (60. Novák), Turek, Dočkal (46. Hloušek), Peca (60. T. Karlík) - J. Henek (46. D. Henek), Peřina (46. Pabousek) - Cakl, Kučera (60. Časta), Fikar (60. Karlík P.) - Žila (60. Němec).



PARDUBICE B – ŽDÍREC N. D.

Zápas byl kvůli počasí zrušený.



CHOTĚBOŘ – ŽĎÁR N. S.

Zápas byl kvůli počasí zrušený.