H. BROD – ŽĎÁR N. S. 1:2

Žďár vstoupil do utkání aktivněji, hned v úvodu si vytvořil dvě brankové příležitosti, které zlikvidoval Kubát. Domácí hned z první šance šli do vedení. Po centru Štědrého dorazil balon do sítě Fikar. Poté byl Žďár lepším týmem a po zásluze po rohovém kopu po dorážce vyrovnal Růžička. Domácí držel nad vodou Kubát, který chytil ještě další dvě brankové příležitosti. Po půl hodině se hra srovnala.

Druhý poločas už byl vyrovnaný. Čekalo se, kdo udělá nějakou chybu. Byl to boj, ale nakonec udělali chybu domácí a soupeř šel do vedení na 2:1. Brod hru otevřel, v závěru jsme zahrozili ze dvou standardek. Nejprve Kouya-Kouya hlavou minul a Hloušek poté pálil nad. Hosté ještě hrozili z protiútoků, ale výsledek skončil 1:2.

"My jsme promrhali první poločas, kdy nás soupeř přehrával, a jen díky Kubátovi jsme udrželi nerozhodný výsledek. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, ale my jsme udělali jednu fatální chybu. Nám chybí střelec Darkeh," řekl brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 7. Fikar – 21. Růžička, 67. L. Trojánek. Rozhodčí: Mayer. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Poločas: 1:1. H. Brod: Kubát – Štědrý, Hloušek, Kouya-Kouya, Cakl – J. Henek (72. Žáček), L. Peřina, Pabousek, T. Karlík (61. J. Peřina), Fikar - Němec (81. P. Karlík). Žďár n. S.: Jícha – J. Šindelka, Štursa, Švoma (85. Peňáz), Komínek – Růžička (68. Vitásek), T. Trojánek, Kunstmüller, Frieb – Henzl (61. Vokoun), L. Trojánek (75. Janů). Nejlepší hráči: Kubát – Šindelka, L. Trojánek.

TASOVICE – ŽDÍREC N. D. 2:2

Hosté se dostali do ohrožení v 9. minutě po rohovém kopu, ale Mrázek neprostřelil brankáře. Ve 29. minutě propadli na půlce, ale rychlý brejk Paula vychytal Bartaloš. Ve 42. minutě už mohl jít Ždírec do vedení, když po faulu na Pavla Novotného proměnil penaltu Vopršal. Jenže v nastavení prvního poločasu křižnou hlavičkou před prázdnou bránou srovnal Pavel Lapeš. Ve druhém poločase se vystřídaly šance na obou stranách a v 63. Minutě už hosté šli do vedení, kdy se po přímém kopu odrazil balon na hlavu hostujícího hráče a putoval do sítě. Poté Ždírecký trenér přeskupil řady a hrálo se vabank. V nastaveném čase se risk vyplatil. Bureš nacentroval na hlavu obránce Pelikána a ten vydoloval bod.

"Zasloužená remíza. Hrál se zajímavý fotbal mezi týmy z předku tabulky. Může to vypadat, že jsme měli i štěstí, když jsme srovnali v poslední minutě, ale domácí zase srovnali na konci prvního poločasu. My jsme byli silnější v kombinaci a ve středu pole. Soupeř jednoduchou hrou, nakopávanými balony na jejich útočníky pořád hrozili," přiblížil duel ždírecký trenér Martin Slavík.

Góly: 46. P. Lapeš, 63. Švarc – 42. Vopršal (PK), 92. Pelikán. Rozhodčí: Mach. ŽK: 3:4. Diváci: 1:1. Poločas: 1:1. Tasovice: Mrázek – Hrazdílek, Cihlář, Rygl, P. Lapeš – Horáček (86. Landšperský), Švejkar (81. R. Lapeš), Paul (89. Kučera), Odehnal – Pazderka, Švarc. Ždírec n. D.: Bartaloš – Málek (69. Pátek), Pelikán, Fikar, Bureš – Koutný, J. Novotný (86. Dočekal), P. Novotný - Mrázek (88. Klimeš), Kolouch (69. Jeníček), Vopršal. Nejlepší hráči: P. Lapeš – Bureše, Pelikána.