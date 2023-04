Sobotní domácí remíza 1:1 s Břeclaví toho byla typickým důkazem. „První půle od nás byla slušná, ve druhé jsme si pak vypracovali tolik šancí snad jako za celý podzim,“ popisoval asistent trenéra Humpolce Pavel Štěpán.

Jeho svěřenci do zápasu výborně vstoupili, už po třech minutách totiž šli do vedení. Jenže rychle nabyl, rychle pozbyl. Už za chvíli bylo vyrovnáno.

Fotbalisté Tatranu způsobili senzaci. Podali jsme skvělý výkon, lebedí si Votava

Ve zbytku úvodního dějství už další branka nepadla, ale po pauze byl k vidění festival zahazování gólových šancí. A nebylo to poprvé. „Herně to od nás na jaře vůbec není špatné. Jenže tomu chybí vyjádření v koncovce,“ uvědomoval si Štěpán.

A to ještě pomalu mohli být fotbalisté A.F.C. rádi, že je Břeclav nepotrestala proměněním penalty. „To je pravda, ale i přesto jsme v sobotu určitě ztratili další dva body,“ postýskl si.

Příčinu zlého zakončení by věděl. „Hráči se v koncovce nezklidní, to je hlavní problém. Kvůli tomu pak nevyřeší šance tak, jak by měli,“ prozradil Štěpán a dodal.

Fotbalisté Meziříčí lavírují. Kdyby nás alespoň soupeři přehrávali, mrzí Šimáčka

„Bohužel je to něco, co se dá jen stěží natrénovat. Na koncovku se zaměřujeme na pátečních trénincích, jinak se převážně věnujeme herním věcem.“

Veledůležitý zápas čeká na fotbalisty Humpolce už na Velký pátek. V předehrávce 17. kola se totiž již od 10.15 představí na stadionu podobně ohroženého Havlíčkova Brodu.