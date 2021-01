I když se nemohou scházet, tak se fotbalisté Slovanu připravují individuálně a vyhlížejí nového PSA. A doufají, že budou moci společně trénovat. Otázka však zůstává jaká budoucnost čeká jarní část sezony.

Fotbalisté Slovanu se připravují individuálně. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Havlíčkobrodský kouč Josef Soural, chtěl začít přípravu před dvěma týdny. Jenže scházet se bohužel se svými svěřenci nemůže. „Máme tak teď za sebou dvoutýdenní blok domácí přípravy. Napsal jsem jim, co by měli dělat. Byla to příprava na kondici a sílu. Dostali od nás aplikace a videa, aby měli nějaké noty,“ prozradil.