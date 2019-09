V prvním poločase měli míč častěji na kopačkách hosté, ale domácí je k ničemu nepustili. Hráli maximálně po vápno. Brod těžil z rychlých protiútoků, ale ty zatím zůstali nevyužité. Ve 32. minutě po centru Němce Ladislav Pěřina hlavou poslal domácí do vedení. A následně Němec navýšil skóre po samostatném úniku, kdy přehodil brankáře.

Začátek druhého poločasu byli aktivnější fotbalisté Polné, měli víc ze hry, dostávali se do šancí, vstřelili i kontaktní branku a také nastřelili i tyč. Jenže pak přišel rozhodující moment. V 63. minutě se po rohovém kopu trefil hlavou Darkeh. Následně už domácí na hřišti kralovali. Hosty gól psychicky srazil a domácí ještě přidali dvě branky a vítězství si pojistili.

„Důležité utkání pro nás jsme zvládli, a to kvalitním a disciplinovaným výkonem. Kromě hluché patnáctiminutovky na začátku druhého poločasu jsme soupeře do ničeho nepustili. Navíc jsme se dostávali do šancí, které jsme také proměnili," řekl k utkání havlíčkobrodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 32. L. Peřina, 38. Němec, 63., 70. (PK) a 74. Darkeh – 49. Smutný. Rozhodčí: Matějek. ŽK: 2:0. Diváci: 180. Poločas: 2:0. H. Brod: Kubát – Svoboda (75. Janovský), Cakl, Fikar, J. Peřina – L. Peřina, Němec (86. D. Henek), Pazderka, T. Karlík (61. Pabousek) – Darkeh, Kouya-Kouya (87. Pártl). Polná: Konrád – Holub, Sobotka, Klíma, Vrba – Haala (46. Smutný), Pecina, Urbánek (73. Šimek), Šerý (46. Voráč) – Rod (79. Trombelli), Bajer. Nejlepší hráči: Darkeh, Němec, L. Peřina.

BYSTŘICE – ŽDÍREC 2:3

Krajské derby začali fotbalisté Bystřice dobře, když ve 4. minutě Prášil z otočky zakončil přesně za tyč – 1:0. Hosté přispěchali s odpovědí za dvě minuty, když Bureš z přímého kopu zakroutil míč na zadní tyč – 1:1. Domácí se pak hodně zlobili, když gólman Ždírce fauloval Prášila v samostatném úniku mimo vápno, ale inkasoval jen žlutou kartu. Čtyři minuty před půlí se balon po centru odrazil na nohu agilního Prášila, který nadvakrát překonal Pometla. Po hodině hry zaspala obrana Bystřice a Bureš krásnou střelou do šibenice opět vyrovnal – 2:2. Dál se hrálo bez větších šancí, v úplném závěru ovšem přišel pro domácí šok. Po souboji Svobody s jedním z útočníků odpískal sudí pokutový kop, který Novotný nadvakrát proměnil a rozhodl o bodovém importu pro hráče Ždírce.

Góly: 4. a 41. Prášil – 6. a 61. Bureš, 88. Novotný. Rozhodčí: Krupa. ŽK: 2:2. Diváci: 145. Poločas: 2:1. Bystřice n. P.: Petr – Vařejka, Sedláček, Svoboda, Zítka – Čech (85. Feifer), Adamec, Padrtka, Mazel – Sklenář, Prášil. Ždírec n. D.: Pometlo – Pelikán, Jeníček, Dočekal, Bureš (75. O. Slavík), Fikar, Novotný (90. M. Slavík), Klimeš (46. Mrázek), Pátek (69. Málek), Vopršal (85. Kolouch), Novotný. Nejlepší hráči: Prášil – Bureš.