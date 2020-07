Ždírec nad Doubravou si v sobotu dopoledne poradil se starším dorostem Jihlavy, kde měl utkání pod kontrolou. „Než jsem do toho začal sahat, tak jsme byli kompaktní a oni nedokázali zachytávat naší rozehru a výstavbu. Spoustu šancí jsme ještě nedali. Jen mě mrzí ten inkasovaný gól, protože stejně jako v soutěži nechceme dostávat moc branek. Ale jinak to splnilo účel, který to splnit mělo. Tenhle typ soupeře nám vyhovuje,“ potěšila trenéra Martina Slavíka nejen výhra 3:1.

ZRANĚNÍ A ABSENCE

Kouč Ždírce přitom musel improvizovat. „Nás je jednadvacet, ale od minulé středy nám po zápase s Vrchovinou naskákala nějaká zranění, plus nějaké plánované absence. Tak nás bylo tak akorát. Ale my jsme to brali pozitivně. Viděli jsme velké hřišti minutové zatížení dostali další hráči,“ dodává Slavík.

KLASICKÝ PŘÁTELÁK

Na výhru 2:0 dosáhla Bystřice nad Pernštejnem. Ta na svém hřišti splnila roli favorita a porazila Sapeli Polná. „S výkonem jsem moc spokojený nebyl. První čtvrt hodina byla v naší režii, ale byl to také koncert zahozených šancí. Dali jsme jen jeden, a po půlhodině druhý. Ale pak to bylo takové nijaké,“ nastiňuje kouč Oldřich Veselý ml.

Po změně stran už branka nepadla. „Druhý poločas bych ani nehodnotil. Byl to klasický přátelák a my jsme od něj čekali víc. Pro kluky to byl teď náročný týden, protože jsme hráli ještě ve středu s dorostenci Zbrojovky. Ale stále máme co zlepšovat,“ dodal.

SPOKOJENÝ SOURAL

Chválit svůj tým naopak mohl po výkonu i výsledku trenér Havlíčkova Brodu Josef Soural. „S hrou jsem velice spokojený, byla dynamická a rychlá. Domácí jsme přehráli. Hlavně v pohybu a kombinaci,“ těšilo ho. „Jsem rád, že jsme dali čtyři branky, další jsme mohli přidat. Pro nás je toto utkání, stejně jako zápas v Čáslavi, velké povzbuzení,“ doplnil Soural.

O úvodní gól se postaral po Malimánkově úniku Šilhart, poločasový účet podtrhl Cakl. Toho vyzval ke skórování Pabousek. Ve druhém dějství zasadil Kutné Hoře tvrdý direkt Žila, který šikovným obloučkem přehodil brankáře. Dobrý výkon podtrhl ještě Henek.

JEDENÁCT HRÁČŮ

Stará Říše vyrazila do Jindřichova Hradce jen s jedenácti hráči. „Bohužel nejsou lidi,“ posteskl si kouč Luděk Kovačík, který byl rád, že se žádný z jeho svěřenců nezranil a hosté odehráli přípravu kompletní.

Navíc i kvalitně. Po krásné přihrávce Křížese dostal za obranu Kvych a nezaváhal. I druhá gólová akce byla parádní. Vacek vyslal Kříže, který udělal gólmanovi blafák a neomylně potvrdil výhru. „Bylo to celkem vyrovnané utkání, na každé straně byly tak tři čtyři čisté šance. Nakonec jsme to rozhodli pro sebe. Hrálo se na krásném stadionu a u nás panuje spokojenost,“ dodává Kovačík.

LEPŠÍ DRUHÁ PŮLKA

Velká Bíteš se sešla k utkání proti Krumvíři v hodně improvizované sestavě, a v první půlce tahala za kratší konec. Více šancí měl soupeř, ovšem Pelána překonat nedokázal. Což hosty nakonec mrzelo, protože po změně stran udeřil dvakrát Macek a jednou Ondrák. Krumvíř se trefila jen jednou.

MUSÍ BÝT TRPĚLIVÍ

Polná si připsala v přípravě druhou porážku. Důvod k panice to podle slov nového trenéra Jána Kubíka není. „Mužstvo i celý klub prochází změnami. Kluci si budou muset zvyknout, na to, co po nich chci. Musíme být trpěliví,“ svěřil se. Kritický přesto ale byl. „Dvacet minut jsme téměř nehráli, pak se to zlepšilo. Ve druhém poločase už jsme měli chvilkami navrch, ale soupeř pod dojmem vysokého vedení přece jen ubral na tempu,“ vyjádřil se.

SKÓRE OTÁČELI

Divizní Žďár o soutěž níže hrající Třebíč zdolával zvolna. V poločase dokonce prohrával. „Nehráli jsme dobře. Vytvořili jsme si sice tři šance, ale gól jsme nedali. Soupeři jsme naopak na něj namazali,“ hodnotil trenér Petr Nedvěd. S druhým poločasem už byl spokojenější: „Zlepšili jsme se a vytvořili jsme si dvoubrankový náskok. Soupeř korigoval až dvě minuty před koncem.“

ZÁPAS ZRUŠILI

Humpolec měl o víkendu neplánované volno, ač měl na programu zápas s Táborskem B. „Utkání jsme v pátek zrušili, soupeř dal přednost zápasu s juniory Dukly,“ vysvětlil trenér Humpolce Lukáš Staněk.

Příprava divizních týmů

BYSTŘICE – SAPELI POLNÁ 2:0

Góly: Prášil, Sklenář. Poločas 2:0. Bystřice n. P.: Dudák – Adamec, M. Svoboda, D. Buršík, Vařejka – Malý, Padrtka, Zbytkovský, Holeš – Sklenář, Prášil. Střídali: Mazel, Š. Buršík, Petr.



J. HRADEC – ST. ŘÍŠE 0:2

Góly: 56. Kvych, 75. M. Kříž. Poločas 0:0. Stará Říše: Jícha – Heide, Cipruš, F. Nehyba, Chramosta – Cejpek, R. Nehyba, Kvych, M. Pokorný – Vacek, Kříž.



V. BÍTEŠ – KRUMVÍŘ 3:1

Góly Velké Bíteše: Macek 2, Ondrák. Poločas 0:0. Velká Bíteš: Pelán – Pavel Loup, Urbánek, Mrňa – Patrik Loup, Isami, Šimončič, Novotný, Bartoš – Ondrák, Traxl. Střídali: Macek, Krula, Těšík, Pelikán.



IVANČICE – SLAVOJ POLNÁ 5:2

Góly Polné: Šerý, Drápela. Poločas: 4:1. Polná: Mezera – Haala, Petřina, M. Šimek, Holub, Petřička, Šerý, Svoboda, Klíma, Vrba, J. Šimek. Střídali Voráček, Voráč, Vampola, Jirka, Drápela, Juríček.



KUTNÁ HORA – H. BROD 0:4

Góly: Šilhart, Cakl, Žila, Henek. Poločas 0:2. H. Brod: Soukal (46. Kubát) – Malimánek, Turek, Dočkal, Cakl – Henek (55. T. Karlík), Pobousek (55. Dejl, 65. J. Henek) – Bajer, Časta (35. Žila), Fikar (80. Pabousek) – Šilhart (55. Peca).



JIHLAVA U19 – ŽDÍREC N. D. 1:3

Góly: Jiránek – Vopršal, Felk, vlastní. Poločas 0:1. Ždírec n. D.: Konrád – Dočekal, Pelikán, Pavlas, Málek – Fikar – Mrázek, Koutný, J. Novotný, Klimeš – Vopršal. Střídal: Felkl.



TŘEBÍČ – ŽĎÁR N. S. 2:3

Góly Žďáru n. S.: Kovář, Trojánek, Vitásek. Poločas: 1:0. Žďár n. S.: Hajný – Štursa, Peňáz, Srnský, Zažímal, Švoma, Klouda, Trojánek, Kovář, Vokoun, Henzl. Střídali Vitásek, Sodomka, Fiala, Severa.