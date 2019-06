Domácí potvrdili svoje kvality, hlavně v úvodu utkání hosty přehráli a po jejich chybách vedli po čtvrt hodince hry už 3:0. Pak se hra trochu vyrovnala. Hosté se dostali i do šance, ale Jakub Henek nedal. Druhý poločas měli mírně herně navrch domácí, měli několik šancí, ale proměnili jen dvě. Veselský měl možnost na zkorigování výsledku, ale brankář ho vychytal. Domácí tým si tak oslavu předání pohárů za vítězství v divizi osladil výsledkem 5:0.

„Soupeř byl kvalitní a zaslouženě vyhrál, je vidět, že kvalita jeho hráčů se projevila, hlavně v úvodu zápasu, kde jsme zaspali,“ řekl k utkání trenér Havlíčkova Brodu Jiří Pabousek.

Góly: 7. Tulaydan, 13. Sedlo, 16. a 66. Štrombach, 58. Minx. Rozhodčí: Koláček. ŽK: 0:0. Diváci: 320. Poločas: 3:0. Blansko: Doležal – Huška, Paděra, Minx, Chloupek – Sedlo (83. Tenora), Tulaydan (73. Záleský), Bednář, Buchta – Feik (46. Souček), Štrombach. H. Brod: Zelenka – Svoboda, Veselský, Štědrý, Vrzal – L. Peřina, J. Henek (82. Šilhart), Pleva (57. Halák), Pabousek – Nedvěd (65. Kubát), Žáček. Nejlepší hráči: Bednář, Štrombach – Zelenka.

ROSICE – ŽDÍREC N. D. 1:0

Ždírečtí věděli, že jedou ke kvalitnímu soupeři, kde je na velkém hřišti nečeká nic jednoduchého. Domácí zahrozili hned v první minutě po hlavičkovém souboji. Po autu se v 31. minutě prosadil Drbal, který dostal balon přesně na kopačku a z první zakončil. Do poločasu se netrefil Pavel Novotný a Mrázka vychytal brankář. Druhý jmenovaný pak ještě ztroskotal na gólmanovi po změně stran. Do konce zápasu se už nic zajímavého neudálo a domácí vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem. Za druhý poločas by si hosté minimálně bod zasloužili.

„Kvalitnímu soupeři jsme se herně vyrovnali. Ze zápasu si bereme hodně pozitiv. Potěšila mě slova domácího trenéra, který přiznal, že žádný soupeř je takto ještě nepřeběhal,“ zhodnotil duel ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 31. Drbal. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: 1:2. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Rosice: Zádrapa – Zezula, Kršák, Novák, Moučka – Černý, Pazourek (82. Obůrka), Malata, Selinger – Drbal, Chyla (67. Foral). Ždírec n. D.: Pometlo – Fikar, Jeníček, J. Novotný, Pátek (89. Dočekal) – Veselský, Štukhejl, P. Novotný, Málek (86. Slavík) - Pelikán (75. Kolouch), Mrázek. Nejlepší hráči: Zádrapa - Mrázek, Jeníček.