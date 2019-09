Utkání přineslo typický průběh pro derby. Byl to boj. Domácí měli na začátku zápasu několik nebezpečných standardek, kdy po jedné Fikar vracel míč před bránu, brankář ho vyrazil a Mrázek dorážel do prázdné brány. Pak už celý zápas poznamenal prudký déšť, i přesto si dokázali hráči vytvořit šance. Ve 36. minutě po centru Pátka mířil Vopršal těsně nad hlavou. Největší šanci měl Pavel Novotný, který vracel balon přes celou bránu, od tyče se odrazil a proletěl kolem dvou ždíreckých fotbalistů, ale ani jeden na něj nedosáhl. Jak byli domácí aktivní v prvním poločase, tak po změně stran to bylo naopak. Hosté několikrát zmáčkli soupeř standardními situacemi. Největší šanci měli v 85. minutě, kdy Pometlo vyrazil roh k hostujícímu hráči a ten z pěti metrů překopl bránu.

"Byl to typický derby zápas. Bojovný. Kdybych byl trenér Žďáru, tak bych řekl, že by zápasu slušela remíza. Za druhý poločas by si soupeř asi zasloužil bod. Je to vždy o detailu. My jsme nepodcenili víc detailů než soupeř," přiblížil duel ždírecký trenér Martin Slavík.

Gól: 16. Mrázek. Rozhodčí: Ehrenberger. ŽK: 5:4. Diváci: 260. Poločas: 1:0. Ždírec n. D.: Pometlo – Fikar, Jeníček, Málek, Pátek (82. O. Slavík) – Pelikán, J. Novotný (70. Kolouch), P. Novotný, Bureš – Vopršal, Mrázek (46. Klimeš). Žďár n. S.: Jícha – Kovář, Šindelka, Vitásek (37. Švoma), Štursa – T. Trojánek, L. Trojánek, Lukáš, Sodomka – Henzl (55. Komínek), Vokoun (46. Janů). Nejlepší hráči: Jeníček, Pometlo – L. Trojánek.

H. BROD B – START BRNO 1:6

Do utkání nastoupili domácí se značným respektem. V prvním poločase podali odlišný výkon než v Bíteši, a hosté je přehrávali. První půl hodina se odehrávala hlavně na polovině domácích. Hosté si vytvářeli šance, ke kterým jim svými chybami pomohli brodští hráči. Do vedení šel tým z Brna z rychlého protiútoku Musil a následně zvýšil po centru Švancary stejný hráč. Ten pak uzavřel hattrick o dalších sedm minut. V poslední minutě prvního poločasu šel sám na brankáře Darkeh, ale nedal. Druhý poločas začal vyrovnaně, ale po třech minutách už to bylo 4:0 a utkání už hosté v klidu dohrávali. Darkeh sice snížil, ale hosté ještě přidali dvě pojistky.

"Rozhodla zkušenost a kvalita hráčů Brna, protože jejich individuality předčili naše hráče. Zápas jsme prohráli spravedlivě, neměli jsme šanci utkání zdramatizovat," řekl brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 66. Darkeh – 24., 31. a 38. Musil, 48. Chyla, 71. Krištof, 77. Cupák (PK). Rozhodčí: Novák. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Poločas: 0:3. H. Brod: Kubát – Cakl, Svoboda, Fikar, Šťědrý - L. Peřina, Pabousek, Pazderka (64. T. Karlík), Němec (76. D. Henek) – Darkeh, Kouya-Kouya (58. Hloušek). Start Brno: Matiášek – Cupák, Praks, Svoboda, Mašlej, Krištof – Matyska, Ryšavý (61. Pelc) – Švancara (68. Lang), Musil (67. Mach), Chyla. Nejlepší hráči: Švancara, Svoboda, Ryšavý.