Generálku za sebou má pouze divizní Havlíčkův Brod, který těsně padl v Hlinsku. Ždírec nad Doubravou nakonec nehrál.

Fotbalisté Havlíčkova Brodu (v bílém) prohráli gererálku v Hlinsku 0:1. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Fotbalisté Havlíčkova Brodu nepřijeli do Hlinska v nejsilnější možné sestavě, takže generálka úplně nesplnila to, co měla. „Na druhou stranu jsme vyzkoušeli hráče na hraně áčka a juniorky, a ti se předvedli slušně,“ uznal kouč Slovanu Josef Soural.