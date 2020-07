Divizní fotbalisté Slovanu si v Čáslavi zlepšili reputaci. V zimní přípravě si s ní neporadili, a tentokrát předvedli nejen zlepšený výkon, ale i výsledek. Ždírec nad Doubravou odehrál první přípravu, a také si připsal vítězství.

Havlíčkův Brod prý udělal pokrok. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Slovan sice s Čáslaví prohrával, ale skóre dokázal otočit. „Narazili jsme zatím na těžšího soupeře. Byla to nejvážnější příprava a my jsme spokojení s tím, jak nás soupeř prověřil. V podstatě jsme obstáli. Bylo to vlastně pro nás zrcadlo naší práce, protože se mohli srovnávat zápasy v zimě a nyní. Je to pro nás povzbuzující výsledek v naší cestě a práci. Rozdíl zaznamenal i soupeř,“ pochvaloval si havlíčkobrodský kouč Josef Soural, který byl spokojený i s herním projevem. „Soupeř šel do vedení po standardce. My jsme se pak snažili o kombinační hru. Tou jsme eliminovali sílu soupeře a dali jsme o gól víc. Šance byly na obou stranách,“ dodal.