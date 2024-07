„Chodí jich pořád sedmadvacet osmadvacet, a to pochopitelně ještě do procesu promlouvají nějaké dovolené a zdravotní problémy,“ pochvaluje si Slavík a pokračuje: „Ideální by bylo samozřejmě nějaké soustředění, ale měli jsme je v zimní pauze, takže kádr je stmelený dost. Navíc dosavadní příprava svým způsobem soustředění odpovídá.“