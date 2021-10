Naplnila se tak předzápasová slova trenéra Slovanu. Ten hovořil o tom, že právě duel s takovým soupeřem by mohl jeho trápící se mančaft nakopnout. „Viděl jsem před týdnem zápas béčka Zbrojovky na půdě Žďáru, kde pouze remizovali 1:1. Tam jsem načerpal hodně informací, hráli jsme podobně jako Žďár,“ sdělil Josef Soural.

Klíčem k úspěchu byla především pevná defenziva. „Kvality lídra tabulky budily respekt. Mají kvalitní mužstvo, navíc dostatečně sebevědomé. Hráli jsme od půlky hřiště v bloku a každou možnost jsme chtěli využít k nějakému brejku,“ popisoval kouč Brodu.

Krátce po půlhodině hry přišel rozhodující okamžik zápasu. „Nebyla to úplně typická brejková akce. Na tři přihrávky jsme domácí přehráli, poté následovala průniková nahrávka do středu obrany domácích. Krajní záložník Coufal si na ní seběhl do středu hřiště a následně dokázal prostřelit brněnského gólmana,“ popsal.

Po vstřelené brance se hra nedělního dopoledního utkání vrátila do vyjetých kolejí. „Věděli jsme, že mužstvo Zbrojovky je hodně mladé a hraje pořád stejně, ten jejich naučený styl, kdy čekají na skutečnou příležitost. My jsme jim ale žádnou nechtěli dát, což bylo s postupujícím časem a úbytkem sil stále složitější,“ všiml si.

Až v úplném závěru zápasu, pod vlivem nepříznivého výsledku, se lídr tabulky uchýlil k jednoduchému nakopávání balonů. „Ačkoliv se jedná o kvalitní hráče, přece jen je znát, že mladíčci Brna ještě nemají z dospělého fotbalu tolik zkušeností. To se projevilo i při zakončení, kdy dvakrát v ideální příležitosti ani netrefili branku. Zkušenější hráč by to asi proměnil,“ uvědomoval si.

Euforie po závěrečném hvizdu byla táboře Havlíčkova Brodu značná. „Jsem rád, že jsme po těch pěti porážkách našli morální sílu. Všichni to odjezdili po zadku,“ lebedil si Soural.