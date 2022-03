Byla to překvapivá zpráva, která se minulý týden objevila na webových stránkách divizních fotbalistů Havlíčkova Brodu. „Po vzájemné dohodě s klubem opouští pozici hlavního trenéra A-týmu Josef Soural, který vedl divizní tým od jara 2020 a byl jedním ze strůjců jeho přerodu, za což mu vedení klubu děkuje. Jeho nástupcem je dosavadní asistent Jindřich Adamec, který se tak posouvá na pozici hlavního trenéra divizního týmu,“ stojí na klubovém webu Slovanu.

Vzhledem k tomu, že je Josef Soural také členem výkonného výboru klubu, paradoxně spolurozhodoval o svém konci na lavičce divizního celku. „Nehledal bych v tom žádné senzace. Kompetentní lidé ve vedení klubu vyvolali jednání a jeho výstup je takový, že jsme se dohodli, že u mužstva jako trenér skončím,“ sdělil zanedlouho padesátiletý kouč.

Sportovní stránka věci však prý nebyla příčinou. „Naše sportovní výsledky nebyly problémem. Spíše šlo o něco, co bychom mohli nazvat jako mé manažérské pochybení,“ prozradil.

Zimní odchody dvojice zkušených hráčů do Rakouska to ale prý nebyly. „To určitě ne. Na začátku mého působení bylo hlavním úkolem zlepšit značku klubu. Některé věci se v tomto směru podařily, ale pak už začala slábnout vazba mezi mnou a hráči,“ přemítal.

O co šlo? „Z mé strany tam asi byly některé chyby v komunikaci. Současně se začal projevovat určitý generační problém, ale zde nikoliv z mé strany,“ poznamenal.

Dnes již bývalý trenér divizního mančaftu také potvrdil, jak obtížné je dnes sehnat do týmu posily. „Není to žádná sranda. Možnosti jsou vlastně jen dvě. Tou první je oživení bývalých hráčů. Druhou pak cesta, kterou se v zimě vydali v Polné. To ale není koncepční a hlavně ani levné,“ zdůraznil.

Kam nyní povedou Souralovy trenérské kroky? „Dostal jsem od klubu nabídku vzít kategorii, kde nás tlačí bota. Konkrétně jde o mladší žáky,“ přiznal.

Rozhodování však není jednoduché. „Vedl bych vlastního syna, čehož obecně nejsem zrovna příznivcem. Ale asi to tak dopadne, navíc chci klubu pomoci, kde je potřeba,“ dodal Soural.