Tři podzimní body mohli fotbalistům Slavoje Polná v tabulce tohoto ročníku moravskoslezské divize D jen stěží stačit na jiné než poslední místo v tabulce. „Hráči musí pochopit, co od nich chci, ale také na sobě pořádně pracovat,“ prozradil lék na případnou úspěšnější jarní polovinu trenér Polné Ján Kubík.

Kormidelník se slovenskými kořeny stále opakuje, že hráči klubu z Jihlavska nejsou špatní. „Chybí jim ale zkušenosti na úroveň čtvrté ligy. To znamená přizpůsobit se tempu a zátěži. Loni už jsme na to nějakým způsobem najeli, jenže pak se soutěže zastavili a my začínali úplně od začátku,“ lehce si postýskl.

Právě čas je ale to, co jeho týmu nikdo nedá. „Ti kluci doposud hráli jen v nižších soutěžích. Nejsou to ještě hotoví fotbalisté, proto musí pochopit, co od nich chci. Je to o trénování, drilu, pořádné makačce,“ vyjmenovával.

Zkraje sezony inkasovali fotbalisté Polné jeden těžký debakl za druhým. Přibližně od poloviny podzimu až ale nebyli pro nikoho snadným protivníkem. „Myslím, že tam už viděli, co od nich chci. Pokud máte v týmu sedm či osm hotových hráčů na úroveň té soutěže, vypadá příprava jinak. Když ale drtivá většina hráčů přišla z nižší úrovně, musí tomu prostě dát více. Sice jsme se zlepšili, ale pořád to od nás není dobré, nesmíme polevit nebo se zastavit,“ zdůraznil.

Největším problémem klubu, který v divizi působí již jedenáctou sezonu v řadě, byla koncovka. Šest vstřelených branek ve třinácti kolech je dostatečným důkazem. „Když nedáváme góly, nemůžeme uspět. Jen tři získané body, to je hodně špatné. Na druhou stranu, a to jsem týmu hned po sezoně říkal, máme ztrátu jen sedmi bodů na záchranu, musíme se o ni pokusit,“ burcoval.

Nebude to ovšem zadarmo. „Budu se opakovat, ale k tomu, abychom mohli o udržení v soutěži bojovat, musíme pracovat daleko více. Nevím, jak to v mužstvu chodilo před mým příchodem, ale hráči jakoby nechápali, že fotbal je především o obrovské fyzické zátěži,“ sdělil.

Zápasů, kde mohl Slavoj na podzim bodovat, by se našla spousta. Které ale jeho trenéra mrzí nejvíce? „Rozhodně domácí porážky se Ždírcem a Humpolcem. Nemohli jsme totiž čekat, že v těchto podmínkách bychom na hřištích soupeřů dokázali získávat body. Na jaře nás budou doma čekat celky z vršku tabulky, proto mančaft připravím tak, abychom je dokázali zdolat a venku si to s našimi přímými konkurenty na férovku rozdáme,“ pousmál se.

Bilance venkovních utkání zatím vyznívá pro Polnou hrozivě. Nula bodů při skóre 0:25. „Mužstvo se tvoří a pracuje se s ním. Pokud je tak nezkušené, je to pro něj venku o to těžší. Když se všechno na této úrovni učíme od začátku, taktiku, techniku, práci s balonem, tak nemůžeme chtít, abychom přijeli na půdu soupeřů a vyhrávali tam. Na to ti kluci nemají fyzicky ani technicky,“ pokyvoval hlavou.

O tom, že by nad týmem zlomil hůl a podal rezignaci, ovšem šestapadesátiletý lodivod neuvažoval. „Takové myšlenky má každý trenér. Já ale když do něčeho jdu, a tady jsem velice dobře věděl, do čeho jdu, chci hrát, dokud mě případně vedení neodvolá. Budu bojovat o co nejlepší výsledky, ale sám od týmu nikdy neodcházím,“ ujistil.

Není třeba příliš přemítat nad tím, zda by celek z Jihlavska potřeboval posílit. Zatím to ovšem příliš nevypadá. „V tuto chvíli žádného nového hráče nemáme. Na klubovém výboru jsem jasně řekl, že nepotřebujeme průměrné hráče, těch tu máme dost. Potřebuji někoho, kdo přijde a hned bude moci hrát,“ naznačil.

Vzhledem k ekonomickým možnostem to je ovšem krajně nepravděpodobná varianta. „Tito hráči jsou jen v ligových soutěžích a takového prostě nezaplatíme. Navíc nechci hráče, který půjde jen po penězích, ale bude se ochotný pro Polnou na hřišti porvat,“ zdůraznil.

O záchranu se ale Kubík se svým týmem chce poprat. „Jsem tu od toho, abych divizi pro Polnou uhájil. Proto nemyslím na to, že bychom mohli spadnout. Sedm bodů, které na nesestupové pozice ztrácíme, je sice hodně, zvlášť, když jsme letos ještě ani jednou nevyhráli, ale současně to nic neznamená,“ přemítal.

Kolik bodů bude potřeba k záchraně získat? „Podle mého by jich mělo stačit pětadvacet. To pro nás znamená jich na jaře urvat minimálně dvacet. Klíčový bude začátek, kdy přivítáme Tasovice a pak nás čekají výjezdy na půdu Humpolce a Staré Říše. Musíme doma vyhrávat a vozit body i zvenku,“ předpovídal.

Zimní příprava bude jarním cílům Polné odpovídat. „Věnovat se nemůžeme jen fyzičce, ale musíme zapracovat také na práci s míčem, obratnosti, koordinaci, prostě na všem. Důležité ale bude, aby hráči pravidelně chodili. Na divizi je holt potřeba čtyřikrát týdně trénovat,“ dodal Kubík.

SLAVOJ POLNÁ - podzim 2021

Nejlepší střelec: Marek Pecina – 2 góly

Nejlepší zápas: Bystřice n. P. 2:2 (12. kolo)

Nejhorší zápas: Žďár n. S. 0:6 (6. kolo)

Hodnocení Deníku: 5 Těžko říci, zda hovořit o zklamání. Po masivním odchodu hráčů byl už loňský podzim v podání Slavoje tristní. Prakticky totožný kádr herně tolik nezaostává, tristní koncovka jej však hodně sráží. Boj o záchranu bude velice složitý.