„Zápas ukázal, že jaro je úplně jiná soutěž. Pokud Bystrci vydrží dech, bude doma nepříjemná. Její vysocí hráči nám dělali problémy,“ uznal ždírecký trenér Martin Slavík.

Nerozhodný výsledek jako bodovou ztrátu nebere. Herně to z naší strany nevypadalo vůbec špatně, ale i soupeř měl svoje kvality. Byl to vyrovnaný zápas, remíza je zasloužená,“ řekl.

Dlouhodobou noční můrou Ždríce je početná marodka. Ta se Tatranu nevyhnula ani v úvodu jara. „Rád bych řekl, že vidím světlo na konci tunelu, ale je to spíš naopak. Pořád se s něčím potýkáme, je to šílené. Navíc nám do příštího zápasu zase jeden hráč ubude. V Bystrci jsem byl na lavičce dokonce připravený i já,“ usmál se Slavík.

Pozitivní zprávou byly dva návraty. Jakub Fikar po zimní přípravě ve třetiligovém Novém Městě znovu navlékl kapitánskou pásku a na pozici pravého beka hýřil jistotou.

„Z nějakých důvodů z toho angažmá ve vyšší soutěži sešlo. Vrátil se dobře připravený, což mě ale nepřekvapilo. Kuba si pravidelně přidává a i kdyby se vracel z okresního přeboru, byl i tak nachystaný,“ podotkl Slavík.

Nasadit mohl i Kamila Štukhejla, který se ze zahraniční pracovní štace vrátil už na konci podzimu. „Neměl problém. Stejně jako u Fikara jde o typ hráče, který se udržuje,“ řekl trenér.

Novicem v sestavě byl zkušený stoper Petr Jeníček. Pětatřicetiletý odchovanec Hradce Králové přišel na poslední chvíli z Jiren, které v zimní přestávce odhlásily ČFL.

„S ohledem na naši marodku jsem museli nějak reagovat,“ dodal Slavík.