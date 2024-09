Po pěti kolech bez ztráty bodu vládnete D skupině 4. ligy. Takový start jste asi nečekali ani v nejrůžovějších snech. Co za ním stojí? Určitě jsme jej nečekali a jsme z toho mile překvapeni. Vstoupili jsme dobře a šťastně do sezóny a snažíme se hrát fotbal, který baví nás i diváky. Máme bezva kabinu a těšíme se na každý trénink nebo zápas.

Hodně gólů dáváte (průměr více než 3 branek na zápas), čím to, že vám to tam tak padá?

Je to o tvrdé práci. Nutíme hráče chodit ve větším počtu do koncovky a je to rovněž o velkém počtu náběhu do střeleckých situací. Třeba naposledy v Lanžhotu jsme byli i velmi produktivní.

Na druhou stranu se můžete pyšnit pevnou defenzivou. Co se projevuje na její kvalitní práci?

O defenzivní činnosti bych řekl prakticky to samé, co platilo o útočné fázi. Kluci jsou vnímaví a učenliví. Soustředíme se na jednoduchost a poctivou prací hráči plní taktické pokyny. Nesmím zapomenut ani na brankáře, kteří si vzájemně fandí a přejí úspěch.

Naposledy jste zdemolovali favorizovaný Lanžhot na jeho půdě vysoko 4:0. Co rozhodlo o tak suverénní výhře?

Na zápas v Lanžhotu jsme se pečlivě připravovali, protože takové zápasy se nehrají každý týden. Soupeře jsem osobně sledoval a musím říci, že příprava nám vyšla. Prvních třicet minut se mně výkon našich hráčů nelíbil, byli jsme málo odvážní směrem dopředu. Po změně rozestavení jsme se ovšem dostali do dvoubrankového vedení a zápas jsme dohráli do vítězného konce. Za druhý poločas musím hráče pochválit, výhru si zasloužili.

Změnili se po skvělé úvodní třetině podzimu nějak předsezonní cíle klubu? Co téma Velká Bíteš a 3. liga?

Je odehráno pouze pět kol, takže se vůbec nebavíme o nějakých cílech. Zůstáváme neustále pokorní a těšíme se na každé utkání. Hráči jsou pracovití a nevynechají jediný trénink. Kabina táhne za jeden provaz a dál platí, že všichni spolu vyhráváme, ale také prohráváme. Teď si to užíváme a uvědomujeme si, že ta nitka mezi úspěchem a neúspěchem je velmi malá, takže zůstáváme nohama na zemi.

Co úroveň soutěže, změnila se nějak oproti předchozímu ročníku?

Myslím si, že soutěž je stále velmi kvalitní. Nováčci soutěž oživili a přinesli nový náboj. Zejména Kuřim potvrzuje své ambice. Náš zápas s nimi byl velice kvalitní, ale i vyhecovaný.

Nyní vás doma v páteční předehrávce čekají Bohunice, jaký očekáváte zápas?

Zápas s Bohunicemi je pro nás velice důležitý, protože se bude hrát na bítešské hody a my bychom chtěli výhrou potvrdit získané cenné body zvenku. Očekávám těžké utkání, musíme se na soupeře velice dobře připravit.