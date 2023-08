Ždíreckým pomohla vedoucí branka po půlhodině hry. „I do té branky jsme byli celkově víc na balonu a kontrolovali jsme hru. Domácí hrozili jen z protiútoků, ale měli tam také dvě velké šance,“ uznal Michal Votava. „My jsme po standardce vyhráli tři souboje a Matěj Vopršal dal gól. Potom do poločasu měli víc míč domácí.“

Po přestávce se skóre změnilo až v nastaveném čase, kdy stvrdil výhru hostů znovu Vopršal. Do statistik se zapsaly dvě červené karty, po jedné na každé straně.

Zbytečně velké emoce však duel neprovázely. „Určitě to bylo klidnější než při našem posledním jarním zápase. Tam to bylo víc vyhecované,“ usmívá se kouč Tatranu. „Jejich červené předcházel náš taktický faul a Vlček se tam po našem hráči ohnal a kopl ho. U nás potom Pavel Novotný šel skluzem do soupeře a trefil ho. Ale že by se tam hráči rvali nebo něco podobného, to ne.“

Na utkání přišlo na dvě stě padesát diváků, kteří vytvořili bouřlivou kulisu. „Pro kluky to bylo určitě zajímavé prostředí, vyposlechli si své. Jsem rád, že s nimi hrajeme na podzim doma a že tam nemusíme brzy znovu,“ dodává Votava.

Před nedělním prvním divizním duelu sezonu, ve kterém Ždírec přivítá Velké Meziříčí, se utkání ve Speřicích ukázalo jako správná generálka. „Jsem rád, že jsme takové utkání odehráli,“ netají Votava. „Brali jsme to již jako mistrovské utkání. Vyzkoušeli jsme si hru v tempu a bylo to pro nás kvalitní prověrka.“

Bonusem k výhře a postupu je jméno příštího pohárového soupeře. Do Ždírce přijede Zbrojovka Brno. „Těšíme se moc,“ přiznává trenér. „Jen si vždy před pohárovým utkáním říkám, aby nepřišly nějaké karty nebo zranění. Ale každá výhra je sladkou odměnou. Zvláště, když potom přijede takový známý klub. To je nádhera.“

A možná i starosti s přílivem velkého množství fanoušků soupeře. „Už jsme se o tom bavili, že jim budeme muset vyčlenit nějaký prostor a pozvat víc pořadatelů,“ uzavírá Michal Votava.