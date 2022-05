Do druhé poloviny se o tomto víkendu láme jarní část letošního ročníku moravskoslezské divize D. Ta má na programu 21. kolo.

Z pohledu Vysočiny bude jeho sobotním šlágrem krajské derby mez fotbalisty domácí Bystřice nad Pernštejnem a Havlíčkovým Brodem.

Dnešní hostitelé si budou chtít spravit chuť po nedělní prohře 0:3 ve Žďáře nad Sázavou. „Výsledek určitě neodpovídal dění na hřišti. Zlomilo nás až vyloučení obránce Svobody, po němž jsme v závěrečné čtvrthodině ještě dvakrát inkasovali,“ popisoval trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho svěřencům v tabulce patří desátá příčka. Na sedmý Havlíčkův Brod ztrácí čtyři body. Pro splnění svého cíle, být nejlepším celkem z Vysočiny v soutěži, si nesmí dovolit zaváhat. „Brod chceme zdolat, ale čeká nás těžký úkol. Mají mladý, běhavý, ale kvalitní mančaft,“ upozornil.

Do domácího utkání proti tradičnímu soupeři by však Bystřice měla nastoupit takřka kompletní. „Chybět bude pouze potrestaný Svoboda. Jinak by nám chybět snad nikdo další neměl,“ potvrdil Veselý.

Na Havlíčkův Brod nyní čeká trojlístek utkání na hřištích soupeřů. Papírově se právě Bystřice jeví jako nejpřijatelnější protivník. „Sice se to tak může zdát, ale soutěž je vyrovnaná,“ sdělil kouč Slovanu Jindřich Adamec.

Dále ještě přemítal: „Chtěli bychom potvrdit poslední domácí výhru nad Polnou. Na podzim jsme doma s Bystřicí těsně prohráli, když jsme si nepohlídali jednu jejich standardku.“

Silné stránky celku ze žďárského okresu v Brodě znají. „Je to důrazný tým, kde je největším nebezpečím dvojice Zbytovský, Prášil. My se ale chceme zaměřit na náš výkon a zvítězit,“ nastínil Adamec.

MS DIVIZE D - 21. KOLO

SOBOTA: Hodonín – ŽĎÁR N. S. (10.15), Start Brno – STARÁ ŘÍŠE, BYSTŘICE N. P. – HAVLÍČKŮV BROD (oba 16.30).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – ŽDÍREC N. D. (10.15), Tasovice – Zbrojovka Brno B, HUMPOLEC – Lanžhot, SLAVOJ POLNÁ – Břeclav (vše 16.30).