S velkou dávkou sebevědomí můžou vstoupit do čtvrté ligy fotbalisté Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Slovan se nepodívá do prvního kola Mol Cupu jen kvůli slabším nervům v penaltovém rozstřelu, Žďár monstrózním způsobem poslal z kola ven Blansko po výsledku 5:1.

Úvod svěřencům Václava Pohanka vyšel nad poměry. Krátce po půlhodině hry svítilo na ukazateli skóre šokujících 4:0 ve prospěch domácího týmu. „Soupeř sice měl těžký program, hrál den před tím přípravný zápas, ale síly mu na začátku určitě nechyběly. My jsme konečně splnili na hřišti to, co jsme si před zápasem řekli. Věřili jsme si na míči, skvěle řešili situace,“ těšilo žďárského kouče.

Nadmíru spokojený pak byl s koncovkou, která byla Achillovou patou jarní části. „Byli jsme velmi produktivní. Ze sedmi šancí jsme dali čtyři góly. Soupeři jsme nedovolili naopak prakticky nic, jak to bývá, když rychle inkasujete, Blansko bylo psychicky dole,“ nemohl nepostřehnout Pohanka.

Ten pak stanovil týmu pro druhý poločas jiné cíle. „Bylo jasné, že se soupeř v pauze oklepe. Blansko bylo aktivnější, přehrávalo nás. Nám se ale dařilo v defenzivě a byli pořád nebezpeční v ofenzivě. Výsledek nepřeceňujeme, ale chceme pozitiva přenést do sezony,“ uzavírá Pohanka.

Duel dvou Slovanů přinesl opravdovou bitvu a atraktivní ofenzivní fotbal. Rosice ukázaly brodským hráčům, že je nutno vyvarovat se i malým chybám v defenzivě a dostaly se po deseti minutách do vedení. Domácí tým dokázal odpovědět, vidět byly hlavně letošní posily Matěj Vopršal a Radek Matulka. „Proto tady jsou. Když budou natrénovaní a zdraví, tak budou velkým přínosem,“ slibuje si brodský trenér Martin Slavík.

Ten byl jinak s výkonem týmu více než spokojený. „My jsme si nemohli přát lepší generálku, předčila všechny naše predikce. Z výkonu jsem nadšený, i když měl zápas trpký konec v podobě prohraných penalt. To ale nemění nic na tom, že jsme odehráli perfektní zápas, který kvalitou předčil řadu těch mistrovských.“

Negativ vidí Slavík jen pomálu. „Někteří hráči si odnesli šrámy. Přece jen tady byl už podtext mistrovského zápasu. Doufám ale, že všichni budou v pořádku,“ dodal trenér Slovanu.