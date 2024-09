Matěji, v neděli jste v dresu Havlíčkova Brodu nastoupil v derby na stadionu Ždírce, kde jste předtím pět let působil. To pro vás určitě musel být hodně specifický zápas? Bylo to pro mě samozřejmě hodně zvláštní, ale moc jsem se na ten zápas těšil. Ve Ždírci znám nejen všechny kluky, ale i lidi, kteří se tam u fotbalu pohybují. Proto jsem byl hodně natěšený.

Po prohře 0:1 jste ale musel být z konečného výsledku zklamaný?

Zápas měl průběh, jaký jsem čekal. Šlo o bojovný duel, který byl o jednom gólu. Bohužel ho dali domácí ze standardní situace, ale jinak si myslím, že to byl spíše remízový zápas. Bohužel tu největší šanci na vyrovnání, kterou jsme měli, jsem bohužel já nedal.

Můžete tu situaci z vašeho pohledu popsat?

Ráďa Matulka využil chyby gólmana, sebral mu v rohu vápna balon a přihrál mi jej pod sebe na hranici penalty. Do branky zaskočili dva obránci Brodu, jenže já jsem balon poslal vysoko nad ní.

Poslední rok zažíváte hodně turbulentní období, klasické jednou jsi nahoře, jednou dole. Loni na podzim těžké zranění, pak skvělé jaro, přestup, výborná letní příprava a najednou zranění kolene, z něhož se nyní dostáváte zpět do formy. Vnímáte to také tak?

Je to tak. Nejen já, ale i celý tým byl po dobré letní přípravě výborně naladěný. Sehráli jsme dobrý zápas v MOL Cupu s Rosicemi těsně před startem sezony. Já v něm dal dal dva góly, bohužel jsem se právě v něm poranil koleno a první čtyři zápasy v novém ročníku čtvrté ligy musel vynuceně stát. Bohužel i to k fotbalu patří, naštěstí to nebylo nic vážného.

Zranit se v takový okamžik, to musí pořádně mrzet…

Byl jsem hodně naštvaný, protože to byla taková nešťastná náhoda. Jeden z protihráčů mi nešťastně přilehl koleno, nebyl to žádný úmysl, jenže stalo se. Nešlo ale jen o mě, vždyť nám najednou chybělo sedm hráčů.

To je hlavní příčina toho, že jste si ze šesti kol připsali vedle čtyř porážek pouze dvě výhry?

Rozhodně ano. My jsme ale v žádném z utkání nebyli horším týmem, ať už šlo o porážky se Žďárem, Novým Městem nebo teď naposledy se Ždírcem. Bohužel si to teď tak trošku vybíráme. Věřím ale, že z následujících dvou domácích zápasů uděláme šest bodů a bude to o ničem jiném.

Jaká je nálada v kabině po daleko horším vstupu, než jste si představovali?

Nálada byla stále pozitivní, všichni si uvědomují, co nás potkalo. Je pořád jen na nás, aby se to otočilo. Když vidím, jak trénujeme, věřím, že se všechno v dobré otočí. Je podle mě jen otázkou, kdy zase začneme body sbírat.

Co vaše koleno, už jste stoprocentně fit?

Stoprocentní to ještě není, ale čekaly nás zápasy, které jsem si nechtěl nechat ujít, proto jsem do nich nastupoval pod prášky. Teď už je to lepší, ale úplně zdravý ještě nejsem. Doufám však, že to půjde nahoru a budu celému týmu prospěšnější.

Nyní vás čekají dva domácí duely s poslední Polnou a předposledními Speřicemi. Dá se říci, že zisk šesti bodů z nich je pro vás povinností?

Nesmíme se v nich zříkat role favorita, navíc doma nám to jde. Uhráli jsme před vlastními fanoušky dvě výhry a doslova ultra smolnou porážku se Žďárem. Případný zisk šesti bodů by nás v tabulce vystřelil výše a druhou půlku podzimu bychom pak mohli zvládnout lépe.

Je to i pro vás, útočníky, možnost si vstřelenými góly zvednout sebevědomí?

Zcela určitě ano, ale koukáme se hlavně na tým. Polná i Speřice k nám rozhodně nepřijedou odevzdaní, do první branky jsou takové zápasy otevřené. Nikdo nám nedá nic zadarmo, nebude to žádná procházka bez odporu, ale věřím, že urveme šest bodů a pokud se my s Radkem Matulkou prosadíme, tak to bude také dobré. Klíčové jsou ovšem ty body, které moc potřebujeme.