To ostatně neskrýval ani trenér Slovanu. „Bylo to jedno velké zklamání. Nepředstavovali jsme si ani v nejhorším snu, že zažijeme takový podzim. Tedy že uhrajeme tak málo bodů a vyhrajeme za celý podzim pouze jedenkrát, navíc ani jednou doma,“ mračil se Jindřich Adamec.

Ten okamžitě našel hlavní příčinu zisku pouhých osmi bodů za třináct kol. „Projevilo se, že nám chybí lídr a klasický útočník. Neměli jsme střelce, proto jsme nebyli schopní překlopit na naši stranu zápasy, kde jsme dokázali mít herně navrch. Absence útočníka byla naší největší slabinou,“ věděl.

Dalším důvodem slabých výsledků Slovanu byla až příliš velká rotace kádru. „Prakticky po celý podzim jsme byli hodně rozbití. Chtěli jsme spoléhat na osu Bajer – Coufal, jenže ti dva spolu nastoupili jen v prvních dvou kolech. V každém utkání jsme museli dělat řadu vynucených změn, což se vesměs týkalo klíčové osy kádru,“ postýskl si Adamec.

S postupujícím časem pak na fotbalisty Brodu padala čím dál větší psychická deka. „Do sezony jsme vstupovali s docela vysokými ambicemi. Tím, jak se nám dařilo stále méně a méně, začala na hráče doléhat tíha okamžiku. Na tréninku přitom vypadali dobře, ale při utkáních to bylo horší,“ všiml si.

Ve druhé polovině podzimu tak do jednotlivých zápasů vstupoval Havlíčkův Brod s jednoduchým cílem, neudělat chybu. „Šli jsme do sezony s tím, že budeme herně dominantní. Jak ovšem kola ubíhala a bodů na našem kontě nepřibývalo, šlo sebevědomí kluků dolů. Přece jen máme mladý kádr, takže těch chyb ve hře bylo docela dost,“ uznal kormidelník Slovanu.

A na toto téma ještě pokračoval. „Máme mladý a perspektivní tým, v němž ale chybí typ hráče, jakým zde ještě loni byl Jindra Kučera, o kterého bychom se mohli opřít. Měli jsme velký problém s výstavbou hry, byla to od nás místy až bezradnost. Zkraje sezony jsme se aspoň dostávali do šancí, ale postupem času i ty šance už nebyly k vidění.“

Vzhledem k těmto skutečnostem se jeví skoro jako nezbytnost kádr přes zimu posílit. „Samozřejmě bychom posílit chtěli. Stále dokola se bavíme o útočníkovi, nějaká jednání probíhají, ale je to složité. My se však hlavně potřebujeme dát zdravotně dohromady. To znamená především pracovat s tím, co tu máme. Když se udělá dobrá příprava, tým si psychicky odpočine, chci věřit, že se do toho dostaneme. Nesmíme spoléhat na to, že sem přijde hráč, který by nás najednou dostal v tabulce výš,“ zdůraznil Adamec.

Na horších výsledcích Havlíčkova Brodu v tomto ročníku by se nabízelo tvrzení, že se divize letos zkvalitnila. Je tomu tak? „Hodně v tom dělá výrazně posílený Start Brno. Také nováček z Bohunic soutěž určitě pozvedl. Vnímáme, že jihomoravské týmy mají jiné možnosti, i co se doplnění kádru týká,“ neskrýval.

Jarní cíle budou v Havlíčkově Brodě jednoduché. „Měli jsme jiné ambice, ale tato sezona už je pro nás zpackaná. Musíme chytnout začátek jara, kdy hrajeme třikrát doma, navíc s podobně ohroženými Humpolcem a Starou Říší. Chceme tak rychle vybřednout ze záchranářských bojů a dál budovat tým,“ dodal Adamec.