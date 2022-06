Bez šance na záchranu a už s novým trenérem. Fotbalisté Slavoje Polná se po jedenácti letech vrací zpět do krajských soutěží na Vysočině. Definitivně o tom rozhodla jejich víkendová porážka 1:4 ve 24. kole moravskoslezské divize D na hřišti Lanžhotu. U ní už ale nebyl trenér Ján Kubík, který u týmu před necelým týdnem skončil. „Třeba nyní v Polné začne nová éra a za čas se vrátí zpět do divize,“ pronesl sedmapadesátiletý kouč v rozhovoru pro Deník.

Jaké byly okolnosti vašeho konce u týmu Polné?

Sedli jsme si minulý týden s klubovým výborem a zhodnotili naši situaci. Teoretickou naději na záchranu jsme sice ještě měli, ale když jsme nezískali body proti celkům z dolní poloviny tabulky, bylo bláhové očekávat, že je získáme proti těm nejlepším.

Dohodli jste se tedy na ukončení spolupráce?

Ano. Tým převzal jako hlavní trenér můj dosavadní asistent Patrik Trombelli. Polná se nyní bude ubírat trošku jiným směrem.

Po nedělní prohře v Lanžhotu je osud Polné v divizi zpečetěný. Co podle vás o jejím sestupu rozhodlo?

Nedokázal jsem najít správnou alchymii pro tým. S odstupem času vidím, že se mi některé věci úplně nepodařily. Asi jsem mohl být více rozhodnější, nebo tvrdší. Nenašel jsem to správné, co tým potřeboval. Některá rozhodnuté byla špatná, na tom sestupu mám svůj podíl.

Nebyla chyba jít do sezony s úzkým, navíc nepříliš zkušeným kádrem?

Kádr úzký byl, to je pravda. Navíc, pokud bylo potřeba, ta kvalita z lavičky či širšího kádru nebyla taková, abychom si mohli pomoci.

Opakovaně jste si stýskal také nad přístupem hráčů…

Na takovou soutěž musí být přístup a nasazení obrovské. A to u nás nebylo. Tady jsem asi měl být na hráče mnohem tvrdší.

Chcete říci, že si dnes hráči moc neváží podmínek?

Zázemí v Polné je vynikající. Je otázkou, zda si to ti kluci uvědomují, zda to pro ně není samozřejmostí. Takové podmínky, co jsou v Polné, v divizi jen tak někde nemají. Možná si to někteří uvědomí až teď, kdy začne nová éra a bude se budovat nový mančaft. Třeba to pomůže a Polná se za nějakou dobu do divize opět vrátí.

Jak moc vás poznamenalo zranění Jana Štohanzla, největší zimní posily, který tak odehrál jen dva úvodní jarní zápasy?

Ovlivnilo nás hodně, protože jsme v něm ztratili obrovskou ofenzivní sílu, která se ukazovala v přípravě. Mít jej v sestavě, určitě bychom dávali více gólů, tím jsem si jistý.

Jak budete na dvouleté angažmá v Polné vzpomínat?

S předsedou klubu panem Skočdopolem jsem vycházel velmi dobře, tam žádný problém nebyl. Sportovní strana mě mrzí, za ni se musím výboru omluvit, nepředvedl jsem, co umím. Ale byla to pro mě zase další zkušenost.

Uvidíme Jána Kubíka od nové sezony na lavičce jiného klubu, nebo si chcete dát od fotbalu pauzu?

To nedokážu říci. V tuto chvíli nic takového neřeším.