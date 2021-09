Poslední dva divizní duely fotbalisté FC Žďas Žďár prohráli při celkovém málo vídaném skóre 0:14!

V posledních dvou utkáních se divizním fotbalistům FC Žďas (v bílém) příliš nedařilo. Nejprve doma podlehli Hodonínu 0:6, v sobotu pak na Startu Brno padli dokonce 0:8! | Foto: Zdeněk Smejkal

Není to pro ně příznivé období. Po slušném startu do sezony to v těchto týdnech divizním fotbalistům Žďáru nad Sázavou skřípe. Vše vyvrcholilo posledními dvěma zápasy. „Co my předvádíme v obraně, to se nevidí ani v okresním přeboru,“ láteřil kouč FC Žďas Petr Nedvěd.