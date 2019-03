ST. ŘÍŠE – H. BROD 4:1

Do vedení se nečekaně dostali hosté, kteří po špatně zahraném rohu domácích vyrazili do brejku, na jehož konci stál J. Henek. Stará Říše ale brzy odpověděla. Po krásném centru Zaicheka se na zadní tyči prosadil hlavičkující Nehyba. Po půlhodině hry se favorit dočkal obratu. Nehyba tentokrát vyslal do úniku Plichtu, který přeloboval bezmocného Kubáta. Tentýž hráč mohl ještě do poločasu udeřit podruhé, ale na brankáře Brodu nevyzrál. V pozoru ale museli být i zadáci Říše, kteří čelili nebezpečným výpadům Slovanu.

Druhý poločas byl jednoznačný. Hosté už se dopředu moc nedostávala, tempo určovala Stará Říše, která ale také pálila jednu šanci za druhou. Asi nejvíce jich měl na svědomí Kvych. Udeřit dokázal až Nehyba, který se zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči. Hattrick završil staroříšský záložník v závěru, když zužitkoval přesnou přihrávku Zaicheka.

„První poločas se nám moc nevydařil, hra nebyla oslnivá. Ale ve druhém jsme to zlepšili a ten rozdíl ve skóre měl být daleko větší. Kvych šel asi čtyřikrát sám na branku, pak ji ještě ze dvou metrů přestřelil, další šance měl Plichta. Soupeř si tak domů odvezl ještě lichotivou porážku. Ale musíme být v klidu a být rádi za tři body, to se dneska počítá,“ hodnotí kouč Staré Říše Luděk Kovačík.

„Dostali jsme se brzy do vedení a já doufal, že nás to zvedne, ale bohužel domácí za chvilku vyrovnali a dostali se i do vedení. V první půlce byla hra vyrovnaná, ale ve druhé už byli domácí lepší. Po třetím gólu jsme to otevřeli a oni měli další šance a zaslouženě vyhráli. Rozdílový hráč byl vepředu Plichta, který hrál výborně, udržel balon a my ho od něj těžko odstavovali,“ komentuje Jiří Pabousek, trenér Havlíčkova Brodu.

Góly: 13., 66. a 88. Nehyba, 31. Plichta – 7. J. Henek. Rozhodčí: Švehla. ŽK: 2:2. Diváci: 103. Poločas 2:1. Stará Říše: Jícha – Šácha, Príborský (69. Smejkal), Cipruš, Severa – Kvych, Heide, Nehyba, Kelbler (6. Zaichek) – Plichta, Vacek (60. Cejpek). Kubát – Svoboda, Vrzal, L. Peřina, Ondráček – Štědrý, J. Henek, Pabousek, Veselský, Fikar (37. D. Henek) – Karlík (71. Němec). Nejlepší hráči: Nehyba, Heide - Ondráček.