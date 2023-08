Proč jste se po dvou letech v Hlinsku rozhodl u mužstva skončit?

V Hlinsku jsme z našeho čtyřčlenného realizačního týmu dostali nabídku k pokračování pouze dva. Proto jsem se rozhodl, že u týmu už nebudeme pokračovat.

Výsledkově se vám ale poměrně dařilo?

To ano. Po osmatřiceti letech jsme dosáhli na nejlepší umístění od doby, kdy se v Hlinsku hrávala druhá národní liga. Moc jsem si toho vážil, ale i když jsem to měl z domu na stadion asi tři minuty, přesto jsem se rozhodl skončit.

V zimě to vypadalo, že budete s týmem v divizi C útočit na postup do třetí ligy…

To je pravda, byli jsme jen bod za vedoucí rezervou Liberce. Na jaře nás ale postihla řada zranění a díky tomu se nám čelo tabulky vzdálilo. Ale i tak bylo konečné páté místo skvělým výsledkem.

Co rozhodlo pro to, že jste zakotvil v Havlíčkově Brodu?

Nabídka z Brodu byla nejkonkrétnější a přišla mi nejvíce smysluplná. Navíc tento klub z doby, kdy jsem pět let působil ve Ždírci, trošku znám. Divizní skupinu D jsem i z Hlinska zpovzdálí sledoval. A pak také rozhodlo i to, že jsme do Brodu přišli s celým týmem, který jsem měl v Hlinsku.

Co vlastně víte o svém novém působišti?

Troufnu si říci, že na to, jakým je Slovan klubem, jak pracuje s mládeží, tak by mu v divizi určitě slušely vyšší příčky, možná i vyšší soutěž. Nějak konkrétně jsem samozřejmě předtím tento celek nesledoval, ale vím, že jeho kádr tvoří řada mladých hráčů. Je to velká výzva.

Tým je pro vás tedy spíše neznámý?

V podstatě ano. Některé hráče samozřejmě znám ještě z působení ve Ždírci, kdy jsme proti sobě nastupovali. Využil jsem tak videa ze zápasů minulé sezony.

Loni se fotbalistům Slovanu v divizi vůbec nedařilo, horko těžko se zachraňovali. Došlo v kádru k nějakým změnám?

Ne, kádr se vůbec nemění. Chceme pracovat s tím, co zde bylo k dispozici. Znám ty bolístky, které jsou při práci s mladými hráči, ale na podzim dostanou šanci ti, kteří zde jsou.

Prvního úspěchu už jste dosáhli. Nedělní pohárovou výhrou 2:0 nad Pelhřimovem jste si zajistili v prvním kole MOL Cupu domácí souboj proti druholigové Jihlavě.

Měli jsme motivaci si na takový zápas dosáhnout. Přesto však pro nás duel v Pelhřimově měl punc, byť ostrého, ale stále přípravného utkání. V tuto chvíli nás všechny zajímá víkendový start divize.

S jakými ambicemi tedy do sezony půjdete?

Konkrétní cíl v podobě umístění stanovený není. Na hřišti se chceme prezentovat tak, že hodláme herně, ale také našimi hlavami působit divizně. Mladí hráči samozřejmě mohou mít problémy s nastavením, v tomto směru je přirovnávám k ženskému tenisu.

Právě psychický blok u zmíněných mladíků zřejmě stál za nevydařenými výsledky v minulé sezoně, že?

Klukům jsem říkal, že zase tak mlaďoučcí nejsme, protože už sedmnáctiletí fotbalisté hrají anglickou Premier League. Všechno je to především o nastavení, nasát do sebe zdravé sebevědomí. Fotbal je svým způsobem velice jednoduchý, ale právě nejtěžší je hrát jednoduchý fotbal.