Svým způsobem je to paradoxní situace. V dosavadních čtyřech přípravných utkáních skórovali divizní fotbalisté Žďáru nad Sázavou jen třikrát. A pokaždé byl střelcem záložník Adam Starý. Tomu je přitom teprve šestnáct let, navíc ani není, zatím, hráčem Žďáru. „To je pravda, o jeho případném přestupu se bude s Novou Vsí teprve jednat,“ přiznal kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Dvěma góly zachránil vytáhlý středopolař sobotní zápas celku z města pod Santiniho Zelenou horou na hřišti rezervy Líšně. Po první půli totiž domácí celek vedl 2:0.

A nutno říci, že zaslouženě. „První poločas jsme byli málo důrazní, k tomu také málo pohybu. První gól jsme inkasovali z penalty, druhý pak po brejku, přesně po nedostatečném důrazu. Byli jsme málo aktivní a slabí v osobních soubojích,“ byl s výkonem svých oveček nespokojený Pohanka.

Po změně stran už to byla jiná káva. „O přestávce jsme si řekli, že musíme přidat. To se také stalo. Druhá půle byla asi nejlepším výkonem z průběhu přípravy. Už se postupně ukazuje, s kým a na jaké posty budu moci na jaře počítat,“ pochvaloval si.

Obě branky pak, v obou případech hlavou, zaznamenal střídající Adam Starý. „Adam ukazuje svůj potenciál, je šikovný na míči. Samozřejmě ale na sobě ještě potřebuje pracovat,“ dodal Pohanka.

S chutí si v sobotu zastříleli hráči Ždírce nad Doubravou. Holice zdolali vysoko 7:0. „Šlo o jednoznačný zápas. Soupeř přijel v polorozpadlé sestavě, pouze v jedenácti, takže to pro nás bylo spíše tréninkové utkání,“ prozradil trenér Tatranu Michal Votava.

Hattrickem se blýskl Dominik Balog. „On hraje futsalovou ligu za Chrudim, proto za nás na podzim moc nenastupoval,“ popisoval.

Šikovný levák by mohl vyřešit problémy Tatranu se střílením branek. „S balonem to umí, určitě by nám mohl pomoci. S futsalisty je to obecně složitější kvůli trénování. Ale věřím, že pokud bude k dispozici, mohl by být do útoku výraznou posilou,“ uznal Votava.