Pokud by na start herní přípravy navázali, nikdo v klubu by se určitě nezlobil. První zápasový test v tomto roce totiž divizním fotbalistům Humpolce vyšel na jedničku.

Jihočeský Lom, který úspěšně působí v divizní skupině A, navíc má postupové ambice do třetí ligy, Humpolec v sobotu na jeho hřišti zdolal 2:1. „Zápas jsme zvládli, byl jsem s přístupem hráčů hodně spokojený,“ usmíval se nový kouč A.F.C. Roman Veselý.

Proti jeho svěřencům vyrukoval celek, prošpikovaný řadou zajímavých jmen. „Lom má v kádru spoustu hráčů protřelých první či druhou ligou na čele s Janem Šimákem,“ upozornil.

Do zápasu Humpolec naskočil ve zbrusu novém rozestavení. „Vzadu jsme hráli se třemi stopery. Ačkoliv jsme to ještě neměli možnost moc natrénovat, hráči to zvládli slušně,“ těšilo Veselého.

A proč se k tomuto kroku rozhodl? „Typologickým složením kádru se to přímo nabízelo. Máme totiž v týmu hodně stoperů. Navíc to nepovažuji za nějaký defenzivní styl, spíše naopak.“

A průběh zápasu dal zkušenému trenérovi za pravdu. „Směrem dopředu jsme byli hodně aktivní, hráčům Lomu jsme neustále dělali velké problémy,“ lebedil si.

V první půli navíc celek z Vysočiny předvedl solidní koncovku, když si vypracoval vedení 2:0. „Při prvním gólu Maršík pěkně vysunul Matyáše Havla, který mířil přesně. Druhou branku zařídil obejitím tři hráčů a přesnou střelou Honza Pešek,“ popisoval.

Po změně stran se v pozitivním světle pro změnu ukázala především defenziva Humpolce. „Lom byl kombinačně velice dobrý, přitlačil nás. Nám navíc ubývaly síly, ale více než jednu branku jsme mu nedovolili,“ byl rád.

S premiérou tak mohl být spokojený. „Byla to dobrá prověrka, ale nedělám z výsledku velkou vědu. Je to pro nás povzbuzení do dalších zápasů,“ dodal Veselý.