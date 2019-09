Domácí nezvládli začátek utkání a pustili hosty do dvou brankových příležitostí, ale bez brankového efektu. Naopak Brod z první šance skóroval, když Karlík dorazil odraženou střelu od břevna do prázdné brány. Poté měli hosté vyloženou šanci, ale opět nedali. Domácí následně po pěkné kombinaci zvýšili na 2:0. Od té doby také byli lepším týmem, i když hosté snížili po chybě brankáře Kubáta. Jenže netrvalo dlouho a Darkeh střelou k tyči přidal třetí branku. V poslední minutě domácí přišli po druhé žluté kartě o Štědrého. Jenže ještě v nastaveném čase dal na 4:1 Fikar. Po návratu z kabin hned ve druhé minutě snížila Břeclav a deset minut zamkla Broďáky na jejich polovině. Ovšem žádné vážnější ohrožení Kubáta nepřišlo. Ve zbytku zápasu byl už k vidění spíše boj, protože domácí byli v defenzivním bloku. Břeclav balony nakopávala a hrála vabank. Třetí branka přišla až s hvizdem rozhodčího.

„Nezvládli jsme začátek zápasu, měli jsme trochu štěstí, ale pak jsme předváděli dobrý fotbal. Svojí převahu kluci prokázali čtyřmi brankami. Bohužel jsme hráli celý druhý poločas v deseti, tak to pak byl spíš boj než pohledný fotbal. K vidění už nebyly žádné pohledné akce. Jsou to pro důležité a vydřené body. Navíc jsem musel na některých postech improvizovat, protože mi chyběli tři hráči základní sestavy," řekl k utkání brodský trenér Jiří Pabousek.

Góly: 15. T. Karlík, 22. a 47. Fikar, 41. Darkeh – 37. a 47. Kriston, 92. Hakala. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (46. Štědrý). Diváci: 70. Poločas: 4:1. H. Brod: Kubát – Cakl, J. Henek (79. D. Henek), J. Peřina, Štědrý – Pazderka, Pabousek, Němec (85. Synecký), Fikar – Darkeh (88. Hloušek), T. Karlík. Břeclav: Varga (24. Ševela) – Hloch, Kriston, Fiala, Trčka – Herman (82. Pavlík), Slaný, Zonyga (70. Hakala), Uhlehla (89. Borovský) – Bednář, Ianosteac. Nejlepší hráči: Cakl, Fikar – Kristona.

ZBROJOVKA BRNO B – ŽDÍREC N. D. 5:0

Ždírec zajížděl na hřiště kvalitního soupeře, a to se potvrdilo i na hřišti. V 7. minutě došlo ke ztrátě balonu hostů, a domácí toho využili k rychlému protiútoku, který proměnili v úvodní branku. Pak se hosté prezentovali nebezpečnou střelou Jana Novotného, se kterou měl brankář velké problémy. Ve 32. Minutě už to bylo 2:0. Po centru Přichystal předskočil obránce Ždírce a hlavou zakončil. Po změně stran hosté hru zlepšili a hru otevřeli. Jenže branku nevstřelil a naopak domácí je potrestali. V 76. minutě se po rohu trefil hlavou Tomáš Dobrovský. V 82. Minutě přišel přízemní centr na přední tyč a Přichystal poslal míč do sítě. Dvě minuty před koncem pak rozvlnil síť po brejku Slunský.

„Utkali jsme se se soupeřem, který je v každodenním tréninkovém režimu, a to bylo jasně vidět i na hřišti. My jsme měli ve druhém poločase zajímavých třicet minut, ale soupeř nás potrestal za naše chyby. Pro nás to ale každopádně byl hodně zajímavý zápas ve vztahu k budoucnosti," zhodnotil duel ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 7. Sedlák, 32. a 82. Přichystal, 76. T. Dobrovský, 88. Slunský. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 1:5. Diváci: 110. Poločas: 2:0. Zbrojovka Brno B: Marek – Chyla (76. Jambor), Žalud, Papež, Mach (60. O. Dobrovský) – Holman, Kroutil (66. T. Doubravský), Sedlák (57. Jurásek), Černín – Slunský, Přichystal. Ždírec n. D.: Pometlo – Málek, Fikar, Jeníček, Pelikán – Koutný (67. Klimeš), Pátek (73. O. Slavík), Bureš, J. Novotný (83. Dočekal), Mrázek (81. M. Slavík) – Vopršal. Nejlepší hráči: Papež, Slunský – Mrázek.