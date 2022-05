Uplynuly sotva další tři minuty hry a už to bylo o dvě branky. Cakl si z levé strany navedl balon do středu hřiště a utěšenou střelou zvýšil na 2:0.

Hosté, kromě nadějné možnosti Voráče ještě za bezbrankového stavu, se prakticky k ničemu nedostali. „První poločas byl z naší strany doslova tragický. Pořád si říkáme, že musíme makat, bojovat, ale pak přijde zápas a všechno je jinak,“ zlobil se trenér Slavoje Ján Kubík.

Ve druhé půli museli hosté více otevřít hru, což byla voda na mlýn Havlíčkova Brodu. Ten si vytvořil čtyři velmi dobré příležitosti, žádná z nich ale gólem neskončila.

Nejprve totiž zazvonilo břevno svatyně hostů. Poté zakončil svůj sólový nájezd Cakl pouze střelou do gólmana, stejně při dorážce dopadl také Fikar. A posléze neuspěl znovu Cakl, Coufalova hlavička pro změnu zamířila mimo branku.

Zahozené šance nakonec domácí celek mrzet nemusely, byť drobná komplikace přece jen přišla. Ve třetí minutě nastaveného času podnikli hosté rychlý brejk, po němž gólmana Mazánka připravil o čisté konto Sobotka.

Těsnou výhru 2:1 už si ale havlíčkobrodští fotbalisté vzít nenechali. V divizní tabulce po zisku tří bodů poskočili na sedmou pozici. Naopak Polná dál okupuje úplné dno tabulky.

Trenéra vítězného celku mrzela pouze slabší koncovka jeho oveček. „Kdybychom vyhráli o čtyři nebo pět branek, nikdo by se nedivil. Doplácíme však na nezkušenost. To se promítlo i při inkasované brance. Náš mladý náhradník se pustil do souboje, ztratil míč a po rychlém brejku se hosté dočkali,“ popisoval lodivod Slovanu Jindřich Adamec.

Fotbalisté divizních Tasovic zajížděli první květnovou neděli na hřiště Humpolce. Nakonec jej porazili 2:0. "I když jsme byli jasně fotbalovější a zvládli jsme utkání proti AFC po taktické stránce, mohli jsme už po prvním poločase vést o tři čtyři góly. Až do 77. minuty jsme však drželi těsný náskok a čekali, kdy Humpolec vyrovná. Potom jsme zvýšili zásluhou Tomáše Cihláře a zaslouženě zvítězili," přiznal trenér Tasovic Dvořák.

Podle něj měli domácí jednu příležitost. "Soupeř se díval z očí do očí našemu brankáři Jiřímu Koukalovi, naštěstí však jejich hráč přestřelil branku," dodal tasovický lodivod.

Jak přiznal, k protivníkovi z Vysočiny měl respekt. "Všechna mužstva z Vysočiny se pohybují ve druhé půli tabulky. Některá jsou namočená v sestupovém pásmu. Optikou celé soutěže tedy nebude slabých mančaftů. Třináctá Stará Říše porazila v neděli vedoucí Hodonín 1:0. Mužstva z Vysočiny budou dělat body, vyhrávat a nikdo nechce spadnout," přemítal Dvořák.

Dařilo se fotbalistům Velké Bíteše, kteří dokázali zvítězit v Břeclavi vysoko 3:0. O dvě branky se postaral Richard Novotný a jednu zaznamenal Jakub Sznapka.