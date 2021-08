Bezesporu jde o největší překvapení dosavadního průběhu nového ročníku moravskoslezské divize D. Fotbalisté Humpolce v prvních třech kolech, spolu s favorizovaným Hodonínem, ještě neztratili ani bod. Předsezónním cílem přitom byla záchrana. „Je to pro kluky odměna za jejich práci,“ usmíval se trenér Humpolce Lukáš Staněk.

Naposledy potvrdili jeho svěřenci výbornou formu domácí výhrou nad Bystřicí 2:1. Vývoj krajského derby šel přitom proti celku z Pelhřimovska. O půli hosté vedli 1:0, pár minut po změně stran navíc musel pod sprchy Maršík. „Bystřice odešla kondičně, naopak my jsme zúročili dobrou tréninkovou morálku,“ těšilo jej.

Svým svěřencům Staněk i za nepříznivého stavu věřil. „Klukům jsem připomínal, aby věřili ve své schopnosti. Klíčové bylo nedostat druhý gól, protože ten by nás položil,“ zdůrazňoval.

A povedlo se. Tomovič vyrovnal a dvě minuty před koncem rozhodl Pešek. „Brali bychom i bod, byl by cenný. Jenže hosté odpadli a my toho využili. Tahoun naší ofenzivy Svoboda krásně našel stopera Peška, který vycítil příležitost a svoji šanci chladnokrevně proměnil,“ popisoval.

Současnou jízdu si v Humpolci všichni užívají. „Je znát, že jsou kluci už nějaký čas spolu. Navíc jsme fyzicky dobře připravení, což právě poslední zápas názorně potvrdil,“ zářil Staněk spokojeností.

Naprosto odlišné pocity převládají ve Ždírci nad Doubravou. Také po nedělním utkání ve Žďáře nad Sázavou zde totiž čekají na první bod v soutěži. „Byl to remízový zápas, který rozhodl naším hráčem smolně tečovaný trestný kop,“ sdělil po prohře 0:2 kouč Tatranu Michal Votava.

Jeho oveček se nyní drží také trocha smůly. „Některé situace jdou proti nám, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Schází nám nyní větší kvalita v ofenzivní části. Tam by to od nás chtělo chladnější řešení těch situací,“ všiml si.

Nula na bodovém kontě po třech kolech jej trápí. „Neházíme flintu do žita, věříme, že se to otočí. Kluci pracují zodpovědně, plní, co mají, ale zatím bez odpovídajícího výsledku,“ dodal Votava.

Nedělní přemožitel Tatranu, fotbalisté FC Žďas, jsou doma zatím stoprocentní. „Šest bodů ze tří kol je slušných, ale prohra v Břeclavi mě mrzí. Tam jsme na bod měli. Na druhou stranu trocha štěstí, které jsme tam neměli, se k nám přiklonilo proti Ždírci," sympaticky uznal kormidelník Žďáru Petr Nedvěd.

Ten také přiznal, že nedělní vítězství bylo z kategorie šťastných. „V naší hře byla spousta nepřesností, v přechodové fázi jsme balony ztráceli. Ty se od nás kolikrát odrážely jak od zdi, navíc se to týkalo většiny hráčů. Nevím, čím to bylo, ale utkání nám vůbec nesedlo. Věci, které fotbalově běžně zvládáme, byly tentokrát nepřesně. Za tři body musíme být moc a moc rádi," dodal lodivod FC Žďas.