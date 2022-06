Místní AFK slavil sto deset let existence klubu, ale hosté s oslavenci slitování neměli. Havlíčkobrodští fotbalisté předvedli podstatně zodpovědnější výkon než před týdnem proti Tasovicím a vyhráli 2:0.

Před výbornou návštěvou (takřka 700 diváků - pozn. autora) už oběma týmům o nic nešlo, k výhře však byly motivovány dostatečně. Zejména Humpolečtí, ale možná zbytečně až moc. Klíčový okamžik přišel ve 26. minutě. To chyboval gólman Kříž a využil toho Turek dalekonosnou střelou – 0:1. „První poločas nebyl z naší strany úplně ono, ale pomohla nám laciná branka po chybě gólmana,“ uvedl trenér hostí Jindřich Adamec.

Ten jako bývalý gólman s Tomášem Křížem soucítil. „Byla to střela snad z nějakých čtyřiceti metrů. Pro Humpolec je to klíčový hráč a před tolika lidmi mi ho bylo líto,“ pokračoval kouč Adamec.

OBRAZEM: Oslavy sta let fotbalu v Humpolci ozářil rovněž slavný Antonín Panenka

Kříž výmluvy nehledal. „Obrovská chyba a zrovna v takhle slavnostní den,“ kroutil hlavou jinak spolehlivý brankář. V domácím týmu se pak v plné nahotě ukázal nešvar jarní části. „Proti dobře bránícímu soupeři se nedokážeme prosadit,“ dobře ví trenér Roman Veselý.

Šance na zvrat svitla pro Humpolec pouze ze standardních situací. Z nich se však tentokrát prosadit nedokázal. „Mají tam vysoké hráče jako Pešek, Benáček nebo Pecha. My máme spíše techničtější mančaft, takže pro nás je to těžší ubránit. Tentokrát se to ale podařilo, i když jsme na můj vkus hlavně v první půli vyrobili dost chyb. Byli jsme moc pasivní,“ uzavřel Adamec.

Jeho tým nakonec v kabině oslavil cennou výhru. Hosté totiž hrozili z protiútoků a jeden z nich využil Bajer. V 83. minutě pečetil na konečných 2:0.

Překvapením je zisk bodu Žďáru nad Sázavou v Králově Poli se Zbrojovkou Brno B. „Podali jsme slušný výkon a nebyli jsme daleko od nečekané výhry," ocenil výkon svých oveček trenér FC Žďas Václav Pohanka.

OBRAZEM: Takto slaví mistři! Fotbalisté Křižanova se vrací do krajských soutěží

Naopak ani bezbranková remíza Polné v Bystřici nad Pernštejnem už nemohla nic změnit na definitivě sestupu pro hráče Slavoje. U konce je dlouhá série neporazitelnosti fotbalistů Velké Bíteše. Ta skončila na kopačkách jistého vítěze a postupujícího celku do třetí ligy, celku Hodonína.

Vzhledem k výsledkům v divizních skupinách E a F je jisté, že fotbalisté Žďáru nad Sázavou, Ždírce nad Doubravou a Staré Říše už mohou být před posledními dvěma koly v klidu. Předposlední příčka v divizní skupině D totiž sestupová určitě nebude.