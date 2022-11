Ačkoliv papírovým favoritem sobotního utkání byli rozhodně fotbalisté hostujícího Tatranu, první poločas vyzněl výsledkově pro poslední celek tabulky.

Humpolec šel do vedení ve 22. minutě, kdy centr poslal do branky Pešek. Odpověď hostů přišla za pět minut. Na velkém čtverci se do balonu opřel Pavel Novotný a utěšenou střelou přesně k tyči srovnal na 1:1.

Jenže hráči Tatranu, ačkoliv měli mírnou územní převahu, dál chybovali směrem dozadu a tak do poločasové přestávky odcházeli s dvoubrankovým mankem.

Po půlhodině hry hosté ztratili balon na polovině hřiště a zpětnou přihrávku zakončil přesně Šmíd. Korunku na vydařený první poločas A.F.C. pak připojil v poslední minutě Pešek – 3:1.

„Co nám bylo platné, že jsme drželi balon na kopačkách pomalu devadesát procent času, když jsme Humpolec našimi nesmyslnými ztrátami pouštěli do rychlých protiútoků, které domácí dokázali potrestat,“ láteřil kormidelník Ždírce Michal Votava.

Jeho svěřenci se vrátili do hry deset minut po pauze. Mrázek snížil na 3:2 a utkání dostalo nový náboj. Jenže necelou čtvrthodinu přidal čtvrtou branku domácích Havlín a zdálo se být rozhodnuto – 4:2.

„Kluky musím ocenit za to, že je nepříznivý vývoj zápasu nesrazil a dál bojovali. Ve druhé půli přitom byla naše převaha snad ještě dominantnější,“ popisoval trenér Tatranu.

A plody za snahu se dostavily. Sedm minut před koncem Netolický na pravé straně pěkně přihrál Veselskému a bylo to již jen o gól. V nastaveném čase pak rozehrál standardní situaci Jan Novotný a na zadní tyči volný Málek vyrovnal na konečných 4:4.

S nerozhodným výsledkem zřejmě nebyla spokojená ani jedna strana. „Dvakrát jsme prohrávali o dva góly, takže za bod můžeme být rádi. Klobouk dolů před kluky, že dokázali zápas dotáhnout alespoň k remíze. Současně ale musím říci, že byl to zápas, který jsme měli vyhrát. Při vší úctě k Humpolci, slabšího soupeře v soutěži asi nepotkáme,“ přemítal Votava.

Letošní ročník moravskoslezské divize D se nyní odebral k zimnímu spánku. První jarní kolo je naplánováno na víkend 18. a 19. března.