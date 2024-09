Víkendovými zápasy pátého kola završila čtvrtá nejvyšší soutěž úvodní třetinu podzimní části. Důležité tři body brali fotbalisté Havlíčkova Brodu. Po předchozích třech prohrách v řadě už potřebovali body jako sůl a po výhře 3:1 proti Velkému Meziříčí se jim to podařilo.

Vítězství se ovšem nerodilo lehce. „Stále ještě se, vinou řady zranění, potýkáme s personálními problémy. Postupně už se ovšem ti kluci vrací do kabiny, i když ne všichni jsou už úplně v pořádku,“ prozradil trenér havlíčkobrodského Slovanu Martin Slavík.

Ten si dobře uvědomoval, že další bodová ztráta by jeho svěřence mohla srazit. „Klukům jsem před utkáním i o poločase zdůrazňoval, že klíčová bude trpělivost. A to se také potvrdilo. I přes to zbytečné snížení jsme výhru dokázali pojistit,“ dodal Slavík.

První prohru v sezoně zaknihovali fotbalisté Žďáru nad Sázavou. Po úterním senzačním pohárovém vyřazení druholigové Jihlavy nezopakovali podobný výkon na stadionu Břeclavi, odkud se vrátili s prohrou 2:3.

Dál bez zisku bodu zůstávají na poslední příčce fotbalisté Polné. Ve Ždírci schytali tenisového kanára v podobě prohry 0:6. „Od začátku bylo všechno špatně. Hráčům jsme připomínali, že Ždírec doma vsází na vstup do zápasu a pak hned ve druhé minutě inkasujeme,“ stýskal si kormidelník Slavoje Lukáš Adamec.

Ani v dalším průběhu to od jeho oveček nebylo lepší. „Mohli jsme snížit na jedna dva, místo toho jsme za chvíli inkasovali potřetí. Ten zápas byl pomyslným vrcholem našeho zmaru v úvodu sezony,“ neskrýval Adamec.

Dál na první gólový zásah ve 4. lize čekají po pátém kole hráči nováčka z Třebíče. Fotbalová škola prohrála v Bohunicích 0:3 a zůstává v tabulce na předposlední příčce.

Na jejím opačném pólu dál jako jediní bez ztráty zůstávají celky Nového Města na Moravě a Velké Bíteše. Druzí jmenovaní v neděli zaskočili také favorizovaný Lanžhot, jehož stánek vyloupili po nečekané vysoké výhře 4:0.

To Vrchovina zvítězila ve Speřicích 3:0. „Na zápas jsme se dobře připravili a kdybychom byli produktivnější, mohli jsme vést v poločase větším než dvoubrankovým náskokem. Do druhé půle jsme šli dál s pokorou a třetím zásahem jsme definitivně rozhodli,“ lebedil si trenér Nového Města Lukáš Michal.

Hodnocení úvodní třetiny podzimní zápasové porce letošního ročníku 4. moravskoslezské ligy – skupiny D přinese Deník čtenářům ve čtvrtek.