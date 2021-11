Osmička fotbalových klubů z Vysočiny, působící v letošním ročníku moravskoslezské divize D, je v podzimní tabulce pěkně za sebou seřazená od sedmého až po poslední místo tabulky. Relativní spokojenost mohou hlásit v Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pernštejnem. Naopak ve Ždírci nad Doubravou a v Polné budou chtít na uplynulý půlrok co nejdříve zapomenout.

A jak si tedy jednotlivé celky z Vysočiny v divizi na podzim vedly?

SLOVAN H. BROD

Slušný start, hrůzostrašná střední pasáž a vydařený závěr. Tak by se ve zkratce dalo shrnout podzimní vystoupení fotbalistů havlíčkobrodského Slovanu. Po šesti kolech se svěřenci trenéra Josefa Sourala se třinácti body na kontě vyhřívali těsně pod vrcholem tabulky.

Poté ale přišla série pěti těsných porážek v řadě, která mužstvo srazila až blízko sestupových vod. Senzační výhra na hřišti tehdy vedoucího béčka Zbrojovky a udolání Staré Říše přinesly do Havlíčkova Brodu klid. Jaro by mělo být ve znamení boje o první pětku tabulky.

SK BYSTŘICE N. P.

Po úvodních čtyřech kolech měly ovečky trenéra Oldřicha Veselého pouze bod a kdekdo se divil, jak se může zkušený mančaft takto trápit. Zlom přinesla vydřená výhra ve Staré Říši, která celek nakopla ke šňůře pěti výher za sebou.

Konečný zisk osmnácti bodů a průběžné osmé místo jsou solidním vkladem pro jarní odvety. Záchranářské starosti se Bystřice týkat určitě nebudou.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Před začátkem sezony by se deváté místo ve Velké Bíteši asi považovalo za neúspěch. Vzhledem ke zdravotním lapáliím, které tým prakticky po celý podzim pronásledovaly, je však šestnáct bodů ještě slušných. Pokud se vedení klubu v zimní pauze podaří mužstvo posílit o kvalitního zakončovatele, mohl by z toho být posun do lepší poloviny tabulky.

A. F. C. HUMPOLEC

Možná nejpříjemnější podzimní překvapení. Před začátkem sezony hovořil kormidelník Humpolec Lukáš Staněk v tom smyslu, že jeho mančaft nemá jiný cíl než záchranu soutěže. Realita? Podceňovaný celek po třech kolech bez ztráty bodu vévodil tabulce!

V dalším průběhu už, celkem pochopitelně, začal ztrácet a tabulkou se propadal směrem dolů. Přesto ještě dokázal zaskočit Tasovice a Havlíčkův Brod na jejich vlastních stadionech. Právě se zmíněným celkem z jihu Moravy patří klub z Pelhřimovska k nejneoblíbenějším protivníkům většiny pelotonu. „Náš fotbal je pro soupeře nechutný, ale nám to nevadí,“ usmíval se Staněk.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Horší trojka. Asi tak by vyzněl rezultát první poloviny ročníku z pohledu žďárských fotbalistů, pokud bychom je měli posuzovat jako ve školní třídě. Nedá se říci, že by hodně mladý mančaft propadl. Současně je ale pravdou, že některé ztráty by se daly s klidem zařadit do kategorie zbytečných.

Po letech také došlo ke změně na trenérském můstku. Po devátém kole ohlásil svůj konec u týmu Per Nedvěd, jehož jako záskok na poslední čtyři kola nahradil trenér staršího dorostu FC Žďas Josef Chmelík. Do jarní části už by měl vést mužstvo nový trenér, horkým kandidátem na uvolněný post je byvší střelecká opora Žďáru, v současnosti lodivod Nové Vsi Václav Pohanka.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Také ve Staré Říši se u trenérského kormidla loučila klubová legenda. Dvě desetiletí trvající pouto klubu z Jihlavska a Luďka Kovačíka se skončilo po osmém kole. Zkušeného trenéra ani tak nerozladily slabé výsledky týmu, jako spíše (ne)přístup jeho oveček k zápasům. Domácí výhry nad Humpolcem Žďárem sice dostaly Starou Říši z nejhoršího, přesto ji na jaře čekají tuhé záchranářské boje.

TATRAN ŽDÍREC N. D.

Stoprocentně největší zklamání podzimu. V létě se fotbalistů Ždírce ujal po odcházejícím Michalovi Slavíkovi ještě ani ne třicetiletý Michal Votava. A svoji premiérovou štaci v divizi si určitě představoval úplně jinak. Na vině tristních výsledků je především chabá střelecká potence jeho souboru.

Při pohledu na ofenzivní sílu celku z Havlíčkobrodska je až s podivem, že za třináct kol nastříleli jeho borci jen šest! branek. Tým nenakopla ani výhra nad poslední Polnou, v zimní přestávce budou mít ve Ždírci rozhodně na čem pracovat.

SLAVOJ POLNÁ

Je otázkou, na kolik jsou vlastně dosažené výsledky fotbalistů polenského Slavoje překvapením. Už loňský nedohraný podzim jasně naznačil, že udržet divizi bude pro jejího stabilního účastníka poslední dekády hodně těžký oříšek.

Výsledky z uplynulého půlroku to jen potvrdily, byť ve většině utkání mladý a nezkušený celek herně rozhodně nepropadl. Jenže se opět potvrdilo, že republiková soutěž se bez zkušené kostry mužstva dá hrát jen stěží. Pokud v Polné na jaře uhájí divizní příslušnost, bude to velkým překvapením.

V úterním vydání Deníku přineseme zhodnocení podzimní části Moravskoslezské fotbalové ligy z pohledu trojice klubů z Vysočiny. Ve čtvrtek poté přijde na řadu krajský přebor.

Od pátku pak budeme čtenářům přinášet hodnocení jednotlivých fotbalových klubů z našeho kraje, které v tomto ročníku působí ve třetí lize a v divizi.