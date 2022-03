V nejhorší pozici vstoupí do jarních odvet čtvrté nejvyšší soutěže fotbalisté Slavoje Polná. Pouze tři získané body za stejný počet remíz jsou chabou podzimní bilancí. Jejich ztráta na nejbližší týmy ovšem není nesmazatelná. „Chceme se zachránit, proto jsme do týmu přivedli zkušené borce,“ řekl kouč Slavoje Ján Kubík.

Nemluví do větru, protože do ofenzivy i defenzivy se vedení klubu podařilo získat skutečné zvučná jména. Odchovanec klubu Jan Štohanzl pozvedl ofenzivní část, naopak stoper Martin Cseh se postaral o zpevnění obrany.

„Oba dva hráči už ve své kariéře něco odehráli, zkušeností mají na rozdávání. Jejich příchodem dostala naše hra úplně jinou úroveň. Hlavně psychika a sebedůvěra všech dalších hráčů šly s jejich příchodem rapidně nahoru,“ pochvaloval si.

A dva týdny před startem jara dorazila třetí posila. Běloruský levý záložník Ilya Kazlou prokázal ve dvou přípravných zápasech velkou kvalitu. „Nejdůležitější pro něj bude co nejrychlejší aklimatizace v týmu. Jeho fotbalové kvality jsou totiž na vynikající úrovni," uznale pokyvoval hlavou lodivod Slavoje.

Trenér se slovenskými kořeny považoval před startem zimní přípravy za důležité, aby se jeho mužstvo naučilo vyhrávat. Soudě dle výsledků se to povedlo. „Také podle toho jsme volili naše soupeře z krajských přeborů. Na druhou stranu ten jihomoravský má velkou kvalitu, podobně také jako Svitavy,“ popisoval.

Na předposlední příčku, která už může znamenat záchranu, ztrácí Polná dva body, na dvanáctou Starou Říši o pět bodů více. „To není úplně málo. Klíčový pro nás bude start do sezony, aby všichni věřili, že se můžeme zachránit,“ zdůraznil.

Navíc los není pro celek z Jihlavska úplně příznivý. „Všechny nejdůležitější zápasy s podobně ohroženými celky odehrajeme na jejich hřištích,“ připomněl.

Dobré výkony i výsledky ze zimní přípravy by ale měly být dostatečným povzbuzením. „Dostatečně jsme si dokázali, že to jde. Teď jen to přenést také do mistrovské sezony a hned od začátku sbírat body,“ doufal Kubík.