A tuto bilanci by si chtěl udržet i po páteční domácí předehrávce, která má začátek v 17.30. „Zápas s Bohunicemi je pro nás velice důležitý, protože se bude hrát na bítešské hody a my bychom chtěli výhrou potvrdit získané cenné body zvenku. Očekávám těžké utkání, musíme se na soupeře velice dobře připravit,“ prozradil Deníku kouč Velké Bíteše Miroslav Steinhauser.

Ze sobotního programu vyčnívají dva zápasy, které mají shodný začátek v 16 hodin. V tom prvním dojde na okresní derby, v němž fotbalisté Ždírce nad Doubravou přivítají na vlastním pažitu rivala z Havlíčkova Brodu. Oba celky naposledy zvítězily, do derby by tak měly jít v ideálním rozpoložení.

Havlíčkobrodský Slovan výhrou 3:1 nad Velkým Meziříčím ukončil třízápasovou sérii porážek. „Určitě jsme počítali, že budeme mít po pěti kolech více bodů. Na druhou stranu zase musím uznat, že jsme to při těch lapáliích s řadou zraněných ještě nezvládli tak zle. Věřím, že teď, jak se nám zranění hráči postupně vrací do sestavy, to bude lepší a lepší,“ sdělil kouč Brodu Martin Slavík.

Veledůležitý duel bude k vidění v Polné. Domácí Slavoj, bez jediného bodu poslední tým tabulky 4. ligy, totiž přivítá předposlední Fotbalovou školu Třebíč. Ta má na svém kontě bod jeden, ani jednou však ještě neskórovala.

Oba celky tak potřebují dosavadní neúspěchy zlomit jako hrom. „Bereme to jako naprosto klíčový zápas celého podzimu. Vstup do ročníku nám nevyšel, ale jedním úspěšným zápasem by se to mohlo změnit,“ uvědomoval si trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Ten nevylučuje, že do kabiny celku z Jihlavska dorazí posily. „Jednu už jsme měli z druholigové Jihlavy domluvenou, jenže jak tam došlo ke změně na pozici trenéra, celé to padlo. Jednáme tam však dál a věřím, že se nám někoho podaří získat,“ naznačil Adamec.

O premiérové vítězství v sezoně budou usilovat také Speřice. Ty hrají v neděli dopoledne od 10.15 na stadionu Velkého Meziříčí. Program šestého kola pak v neděli odpoledne zakončí atraktivní souboj, v němž pátý Žďár nad Sázavou vyzve třetí celek tabulky, rozjetého nováčka z Kuřimi.

4. MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA, SKUPINA D – 6. KOLO

PÁTEK: VELKÁ BÍTEŠ - Bohunice (17.30).

SOBOTA: Líšeň B – Tasovice (11.00), SLAVOJ POLNÁ – FŠ TŘEBÍČ, HUMPOLEC – Lanžhot, NOVÉ MĚSTO N. M. - Břeclav, ŽDÍREC N. D. - HAVL. BROD (vše 16.00).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SPEŘICE (10.15), ŽDÁR N. S. - Kuřim (16.00).