ŽDÍREC N. D. – JIHLAVA DOROST 2:0

„Bylo to náročné běhavé utkání s kvalitním soupeřem. Těší mě udržená nula a také dvě vstřelené branky. Ještě jsme několik šancí neproměnili, ale podali jsme kompaktní výkon,“ řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly Ždírce: Vopršal 2. Poločas: 1:0. Ždírec n. D.: Bartaloš – Zahradník, Kolouch, Pelikán, Dočekal, Fikar, Pátek, Klimeš, P. Novotný, Mrázek, Vopršal. Střídali: Severýn, Slavík, Soukup.

H. BROD – TÁBORSKO 9:0

„Pro soupeře to byla generálka na soutěž a nastoupil v plné sestavě. Kluci poznali rozdíl mezi poloprofesionálním a amatérským fotbalem. V první čtvrt hodince jsme byli schopní se soupeřem držet krok, ale pak už nás přehrál, a nám ke konci už docházeli síly. Měli jsme náznaky šancí z rychlých protiútoků, ale soupeř byl jednoznačně lepší a výsledek odpovídá rozdílu tříd,“ uznal havlíčkobrodský kouč Jiří Pabousek.

Poločas: 5:0. H. Brod: Kubát – Štědrý, Svoboda, Vrzal, Ondráček – Žáček, J. Henek, D. Henek, Pabousek – Fikar, Cakl. Střídali: Kandr, P. Karlík, Tuhý, Hloušek, Franc.

H. BROD – BENEŠOV 8:0

„V tomto zápase s dalším třetiligovým týmem jsme nezachytili začátek a ve 13. minutě jsme prohrávali 3:0. Pak jsme sice srovnali do konce prvního poločasu krok, ale ve druhé půli už nám opět docházeli síly, soupeř vystřídal a v posledních deseti minutách nás dorazil třemi brankami. V obou zápasech se i projevilo to, že přeci jen soupeři byli dál v přípravě, my jsme teprve na začátku a kluci minulý týden dostali hodně zabrat,“ dodal Pabousek.

SKUTEČ – PŘIBYSLAV 2:2

„V první půli jsme dali dvě branky, navíc ještě Vostál nastřelil břevno a Bačkovský pak ještě spálil šanci. První půle byla z naší strany, na to v jakém jsme byli složení, dobrá. Po změně stran soupeř vyrovnal hru, snížil krásným gólem z dálky. V poslední minutě pak po chybě Procházky zaslouženě srovnal na 2:2,“ řekl přibyslavský trenér František Polák.

Góly Přibyslav: Vostál 2. Poločas: 2:0. Přibyslav: Zvolánek (46. Procházka) – Bouma, Vopršal, Prchal, Růžička – Imramovský (46. Homolka), Průža, F. Bačkovský, Novotný – J. Bačkovský (46. Kárník), Vostál.

HLINSKO – CHOTĚBOŘ 1:1

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme mohli vést 2:0, měli jsme šance. Dali jsme jeden gól. Pak měl šance soupeř a do poločasu vyrovnal. Ve druhé půli bylo o třech šancích na obou stranách, ale gól už nepadl,“ popsal duel chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Gól Chotěboře: Martin Somerauer. Poločas: 1:1. Chotěboř: Dobrovolný – R. Odvářka, V. Janda, Cestr, Jiří Hlaváček – Chlad, Martin Somerauer, Dvořák, Bělovský – Hanousek. Moravec. Střídali: Tůma, Filip, F. Janda.